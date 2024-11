La razón por la que Roberto Morales no se cree que el Real Madrid no quiera fichar en el mercado de invierno: "Como yo en el Black Friday"

Este domingo tendrá lugar la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid, en la que, más allá de las vueltas que quiera darle Florentino Pérez al futuro del club, y encaminarlo a un modelo más próximo al de las Sociedades Anónimas Deportivas, muchos aficionados estarán pendientes de si el presidente del Real Madrid dice o no que se anima a fichar en el próximo mercado de invierno.

Las incontables lesiones que se han producido en los primeros casi cuatro meses de competición ponen al Real Madrid en una situación comprometida en una temporada que se antoja larga, y la lógica invita a que sería necesaria, al menos, la incorporación de un defensa más.

Según informó Melchor Ruiz este miércoles en El Partidazo de COPE, la idea del Real Madrid, en principio, es la de no fichar en el mes de enero. En el club estarán atentos, cuando se abra el mercado, pero la intención es la de no mover ficha.

El Real Madrid quiere aguantar con lo que tiene en la primera plantilla, quedarse con el central Asencio, que ya debutado a las órdenes de Carlo Ancelotti, y que la recuperación plena de David Alaba puede tomarse como 'refuerzo' para la malograda defensa del conjunto blanco.

ROBERTO MORALES NO SE CREE QUE EL EQUIPO NO QUIERA FICHAR

La información que aportó Melchor Ruiz en El Partidazo de COPE suscitó mucha controversia entre el equipo de comentaristas, empezando por el propio director, Juanma Castaño: "Es que eso no son fichajes. Que vuelva Alaba y se queden con Asencio no son fichajes, no, no lo son. Eso es darle vueltas, pero no son fichajes".

Y en esa línea, igual de crítico fue Roberto Morales, que no se cree que el Real Madrid tenga tan claro que no va a fichar: "El mensaje oficialista que nos han transmitido desde el club, yo no me lo creo. Y me lo sigo sin creer".

Morales asegura que está deseando escuchar al presidente, a ver si cambia o no su versión de aquí al domingo, cuando tenga que dar la cara ante los Socios Compromisarios: "Estoy deseando escuchar a Florentino Pérez dar razones por qué no va a fichar al Real Madrid sin tener a un lateral derecho de garantías para competir por la Champions, LaLiga y los títulos que tiene", en alusión a la lesión de larga duración de Dani Carvajal y los problemas de Lucas Vázquez.

LaLiga Raúl Asencio debutaba con el Real Madrid

Además, Morales recuerda la carencia de centrales que hay en el club: "Queda ver cómo vuelve Alaba de una lesión tan grave, teniendo que tirar de la cantera con un jugador" -en alusión a Raúl Asencio- "que puede dar el nivel en un partido, pero veremos en escenarios de la crudeza de Anfield, en el momento en el que está el Liverpool,a ver al nivel al el que está, porque te puedes cargar al chaval".

En resumen, Roberto Morales ve que existen en el Real Madrid una serie de necesidades para competir por todo que le tiene que llevar necesariamente a fichar.

Tras la reflexión de Morales, Melchor Ruiz insistió en su información: la idea del Real Madrid es la de no fichar, hasta que se abra el mercado de invierno. Y en el mercado de invierno van a estar atentos por si se abre alguna llave. Morales tuvo una última reacción: "¡Claro, como yo, que no compro hasta que empieza el Black Friday! ¡Y cuando empieza el Black Friday me compro doscientas cosas!", bromeó, con la intención de no dar credibilidad a las informaciones que salen desde la directiva del Real Madrid.