El melón que abre Manolo Lama tras la derrota del Real Madrid contra el Milán: "Es culpable"

El Real Madrid vuelve a sembrar la duda. El conjunto blanco cayó 1-3 frente al Milán, sumando su tercera derrota de la temporada. Los goles de Thiaw, Morata, Reijnders y un señalado Tchouámeni destrozaron a los de Ancelotti. El conjunto italiano, séptimo en la Serie A, completó un partido fabuloso que tuvo controlado todo el segundo tiempo.

Se vio muy poco de los 3 de arriba. Vinicius desesperado, a pesar de ser el autor del único gol blanco desde los 11 metros. Señalado en el segundo gol. Mbappe, que tuvo 3 ocasiones claras no fue capaz de transformarlas, y acabó silbado por el Santiago Bernabéu. El que más destacó fue Bellingham, honrado en lo defensivo, pero desaparecido en ataque.

Mal inicio de temporada y Ancelotti señalado

El conjunto de Carlo Ancelotti, que ocupa la decimoséptima posición, visitará Anfield el próximo 27 de noviembre para medirse a un Liverpool, líder e impecable, que suma 4 victorias en la presente Champions. El técnico italiano, muy cuestionado por el madridismo. Sigue sin encontrar el estilo de juego de este nuevo Real Madrid, que encarrila 2 derrotas consecutivas en casa. 7 goles en contra y tan solo 1 gol a favor en los últimos dos partidos , ponen en el punto de mira a Carlo Ancelotti.

Lo que parecía un equipo de ensueño a principio de temporada no termina de carburar y la baja de Toni Kroos se está mostrando como decisiva. Acaba de comenzar noviembre y los títulos se ganan en primavera, pero de momento las cosas no pintan bien en la casa blanca.

"Tras la derrota del Real Madrid frente al Milán, se abre el melón de si hay que continuar con Ancelotti o hay que destituir al italiano. Un melón que me parece increíble. Este entrenador hace dos días ha ganado un doblete, Liga y Champions, acaba de ganar la Supercopa de Europa y ahora evidentemente no va bien. Pero de ahí, a destituir al que posiblemente sea el mejor técnico o uno de los mejores técnicos de la historia del equipo blanco me parece increíble.

Ancelotti es culpable, claro que sí, pero es tan responsable como sus futbolistas. Ancelotti no tiene la culpa de que Mbappé o Vinicius delante de un portero no anoten. Ancelotti no tiene la culpa de los errores que hay en el centro del campo. No tiene la culpa de la debilidad defensiva. ¿Qué tiene que trabajarla? Tiene que trabajarla, pero no le podemos señalar como único culpable. Él y los jugadores tienen que sacar al equipo de la mala situación en la que se encuentran, pero digo una cosa: Este hombre ya se ha visto alguna vez con el agua al cuello y ha salido, ha salido ganando. Por eso paciencia y espero que también la tenga el presidente del Real Madrid y no escuche los gritos de los que quieren destituir al italiano".

