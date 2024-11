Manolo Lama se pregunta "cómo respira Kylian Mbappé" después de otro encuentro sin marcar

"Vinicius sacó al Real Madrid del mal sueño que ha tenido en estos últimos días, no solo por el hat-trick sino porque además abrió el marcador, tiró del carro y fue el futbolista más determinante. De esta manera, el Madrid trata de cerrar la crisis tras la derrota frente al Barça y frente al Milan. El Madrid de Osasuna, el Madrid de hoy, ha sido un Madrid con ganas, con intensidad, con fuerza. Es verdad que Osasuna ha hecho un partido paupérrimo, un partido malo, un partido triste, pero no se le pueden quitar méritos al brasileño del Madrid que ha marcado las diferencias. Ancelotti respira tranquilo, pero la gran pregunta es saber cómo respira Kylian Mbappé después del encuentro que ha hecho hoy donde tampoco ha marcado. Después de saber que ayer su entrenador dijo que no puede mover a Vinicius de banda porque es el que marca diferencias, tiene 15 días, el francés para reflexionar".