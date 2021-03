El hijo de Paco González cuenta los valores que le ha inculcado su padre: "Ser feliz, la salud y la familia"

Íñigo González, hijo del director de 'Tiempo de Juego', ha aprovechado el Día del Padre para hablar sobre los valores que le ha inculcado. En un tono jocoso, también arrancaba su vídeo diciendo lo siguiente: "¿Qué me ha enseñado mi padre? Yo creo que terminamos antes si digo lo que no me ha enseñado que es a cocinar. De él no lo he sacado. Me ha enseñado muchas cosas y de hecho sigo aprendiendo mucho de él".