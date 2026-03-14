Anthony Edwards se exhibe ante los Warriors y Durant da la victoria a los Rockets

Anthony Edwards firmó 42 puntos en la cómoda victoria de los Minnesota Timberwolves en el campo de unos Golden State Warriors (117-127) sin Stephen Curry. Ante unos Warriors frenados por las ausencias también de Jimmy Butler y Draymond Green, Edwards completó su exhibición con 8 rebotes y 5 asistencias. Brandim Podziemski fue el mejor de los Warriors con 25 puntos y 10 rebotes.

El carácter de Durant

Kevin Durant puso la guinda a sus 32 puntos con la canasta de la victoria con 7.6 segundos en el cronómetro del partido de los Rockets contra los Pelicans. Houston ganó 107-105 y alcanzó a Los Ángeles Lakers en la tercera plaza del Oeste con un balance de 41-25. KD contó con el apoyo de un Amen Thompson de 23 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias en una noche en la que el turco Alperen Sengun estuvo ausente. Dejounte Murray tiró de los Pelicans con 35 tantos.

Los Mavericks siguen con su temporada de sufrimiento, tras ser arrollados 105-138 en casa por los Cleveland Cavaliers. Los Cavs se pasearon en Dallas con 29 puntos de Evan Mobley, 24 de Donovan Mitchell y 17 de James Harden y son cuartos en el Este (41-26). Los Mavs, que habían cortado una racha de ocho derrotas consecutivas con un triunfo contra los Grizzlies, volvieron a las andadas en casa y ya no tienen ambiciones de postemporada.

Los Pistons lideran el Este

Esa Conferencia está liderada por los Detroit Pistons, que cogieron aire y sumaron su tercera victoria consecutiva tras ganar por 126-110 a unos Grizzlies repletos de bajas, entre ellas la del canario Aldama. Jalen Duren dirigió la victoria de los Pistons con un doble doble de 30 puntos y 13 rebotes y lideró a un grupo de 7 jugadores de Detroit con dobles dígitos en anotación.

22 rebotes para Mitchell Robinson

Los New York Knicks se impusieron a los Indiana Pacers (92-101) en la reedición de las finales de conferencia del año pasado. Jalen Brunson dirigió a los neoyorquinos con 29 puntos, OG Anunoby aportó 15 y Mitchell Robinson dominó en la pintura con hasta 22 rebotes. Entre los demás resultados de la noche, los Toronto Raptors ganaron 122-115 a los Phoenix Suns y los Portland Trail Blazers aceleraron hacia el 'play-in' con un 124-114 a los Utah Jazz.