El triunfo de Alcaraz, en el Tertulión de los Domingos: "Estamos ante el muchacho que va a cambiar el tenis"

Como no podía ser de otra manera, el Tertulión de los Domingos estuvo centrado en el gran triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon ante el serbio Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz, con su triunfo en WimbledonCordon Press

Un análisis de la victoria del murciano que empezó con la confesión de Santiago Cañizares: No me gusta el tenis y solo he visto el set 2, 3 y 5. En el primero no sabía que estaba jugando y en el cuarto me he quedado dormido" y añade que "no he visto perder a ningún tenista español".

Continuamos con Elías Israel quien asegura que "hacía mucho que no me emocionaba tanto" y David Albelda lo tiene claro: "Es el día que lo ha roto todo y en el terreno de él".

Por otro lado, Emilio Pérez de Rozas dejó una de la frases de la noche: "Estamos ante el tenista que va a cambiar la historia del tenis". Juan Gato no oculta su admiración hacia el tenista murciano: "Es una exhibición brutal de este tío".

Tomás Guasch señala que "el cambio de guardia es inevitable", pero está convencido que el Big3 (ahora Big2 con Djokovic y Nadal) "nos tiene que dar una: el Roland Garros de Nadal el año que viene, nos tiene que dar el último baile".

¿El nuevo rey del tenis?

Albelda volvió a dejar clara la idea de que estamos antes un día del cambio, pero "a este Djokovic no le doy por muerto durante dos añitos más".

"Su juego consiste en una mezcla de determinados elementos de Roger, Rafa y míos. Estoy de acuerdo con eso. Tiene lo mejor de los tres mundos", destacó Djokovic en rueda de prensa.

También hablamos de Rafa Nadal y de la posibilidad del balear de poder ganar el próximo Roland Garros o el oro en los Juegos de París.

CASO MBAPPÉ

Otro día más, Mbappé ha sido tema de conversación en el Tertulión ya que el francés está llamado a volver con sus compañeros en el entrenamiento de este lunes y nos vamos hasta París donde Javi Gómez nos cuenta la última hora de este caso, con varias fechas importantes durante los próximos días. A las 7.30h estará Javi en las puertas de la Ciudad Deportiva del PSG para comprobar si va Mbappé o no.

PRESENTACIÓN DE MESSI Y NOTICIAS DEL BARCELONA

Estaba prevista la presentación del argentino con el Inter Miami en la noche de este domingo al lunes, pero la lluvia ha retrasado todo. Presentación junto a Sergio Busquets.

Por otro lado, este lunes será presentado Gundogan con su nuevo equipo, el Barcelona.