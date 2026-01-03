Xabi Alonso no descarta a Mbappé para la Supercopa: "Esa es la pregunta"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que tratarán de "ir apurando plazos" con el francés Kylian Mbappé, aunque sin desvelar si llegará a tiempo para la Supercopa de España en Arabia Saudí, y ha reconocido que les ha venido "bien el parón para resetear y para refrescar las energías" para afrontar este año, que comenzará con el partido de este domingo ante el Real Betis.

"Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos, para que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. Igual en la siguiente rueda de prensa prepartido te lo diré más claro", declaró en rueda de prensa.

Además, descartó que se haya cometido ninguna imprudencia con el delantero galo. "A raíz de cada partido, hacemos las valoraciones, vemos las sensaciones del jugador y tomamos las decisiones consecuentemente con el partido. Hay que ver ahora la evolución y vamos a hacer todo por nuestra parte para que esté lo antes posible", dijo. "La gestión con jugadores que siempre están dispuestos a ayudar al equipo es fácil, con jugadores que tienen la ambición y siempre quieren ganar es fácil. Luego están las decisiones, que es mi trabajo tomarlas y las asumo yo", indicó.

Por parte, el técnico vasco reconoció que afrontan "con ilusión" el duelo de este domingo ante el Real Betis. "Estamos con ganas, después de parar durante una semana, de volver a empezar la competición, de afrontar esta segunda parte de la temporada con ganas, con ilusión y con frescura. Empezamos mañana en casa, queremos hacer un buen partido y ganarlo", expuso, antes de desvelar que Dean Huijsen tuvo "unas molestias" esta mañana y quisieron ser "cautos". "Mañana decidiremos. Tenía una pequeña molestia y hasta mañana no sabremos", subrayó.

Además, ve a Vinícius "bien, con alegría y sonriente". "Creo que a todos nos ha venido bien el parón para resetear y para refrescar un poquito las energías después del bloque muy intenso de diciembre. Mañana somos nosotros los que tenemos que dar para recibir. Queremos jugar con buena energía, transmitir eso, contagiar esas ganas que necesitamos para competir cada partido. Si eso fluye en ambas direcciones, disfrutaremos", señaló.

El preparador madridista también se mostró feliz de poder tener a Dani Carvajal de vuelta. "Ha podido entrenar y a hacer el entrenamiento entero, tanto ayer como hoy. La convocatoria la decidiremos mañana por la mañana, todavía tenemos un par de cosas en el tintero, a las que preferimos esperar para tener todas las certezas. En todos los equipos, los jugadores que tienen peso, no solo por lo que aportan en el campo, sino por lo que fuera de él, que saben lidiar en los momentos complicados, son necesarios. Carva es uno de esos", expresó.

En otro orden de cosas, Alonso aseguró que permanecerán atentos al mercado de fichajes. "Es nuestra obligación estar atentos. Estamos contentos con la plantilla, pero siempre debemos estar atentos a poder mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales", apuntó, sin desvelar si buscarán un jugador organizador. "Yo trabajo con la plantilla que tenemos. Es mi trabajo y mi deber exprimir y ser lo más eficaz posible y ayudar a que jugadores individualmente progresen y que colectivamente encajen las piezas. Estamos en el proceso todavía, con momentos buenos y no tan buenos. Luego siempre hay que estar atentos a poder mejorar si hay posibilidades. Sin nombres", advirtió.