Las virales declaraciones de Colapinto: de vacilar con Fernando Alonso al mote de Esteban Ocon

A pesar de que no pudo entrar en el podio, sin duda, Franco Colapinto fue uno de los nombre más destacados de la carrera de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas. El Gran Premio aterrizó en Austin, Texas, y Ferrari firmó un doblete más que meritorio.

Pero lo más comentado fueron las palabras de Colapinto después de hacer una gran actuación remontando desde la decimoquinta posición a la décima. Lo que le permitió sumar un punto antes des del intento mes que les queda por delante a los pilotos.

El 'show' de Colapinto

Si el argentino se siente cómodo sobre el asfalto, los micrófonos parece que son lo suyo. El #43 ya nos ha dejado varios momentos para recordar. Esta vez salió ante la prensa bromeando, como acostumbra, sobre las circunstancias que se habían dado en la competición.

"El equipo no quería salir con goma dura, y dije: 'venga, daaaaale, amigo, y larguemos 15, vamos a poner una gomita más dura e ir un poco más largo, a ver qué pasa'", bromeó el argentino. ). "Y no querían, y no querían, pero al final les convencí. Capaz el año que viene, si no tengo asiento, me hago ingeniero de estrategia", decía entre risas, porque en 2025 será el español, Carlos Sainz, el que ocupe su lugar.

Cordon Press Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

"Estoy contento, obviamente que fue una cosa un poquito arriesgada, pero salió bien, creo que porque yo sabía y pensaba que teníamos muy buen ritmo, quería estar un poco más en aire limpio para sentir y para mostrar el ritmo que teníamos", dijo feliz sobre su decisión.

colapinto bautiza a ocon

Aunque, sin duda, las palabras que más han llamado la atención en las redes sociales tiene que ver con un compañero de profesión: Esteban Ocon. El francés no sumó no consiguió sumar el punto de la vuelta rápida, pero si que evitó que Williams añadiera ese punto en el Mundial de Constructores, un punto clave para la escudería Alpine que cuenta con 13.

La explicación está clara, pero el argentino se lamentó con otra broma más de su repertorio. "Tenía la vuelta rápida hasta casi el final, hasta que me la sacó el francés (Ocon), así que nada, una pena. Que me la devuelva. ¿Para qué entra a boxes y gastan gomas? Cuiden el planeta, boludo", dijo bromeando.

Colapinto también tuvo tiempo para hablar con Fernando Alonso. "Es el puesto que me debía dar en Monza", le decía Franco muy simpático. "Hoy no había lucha. Iba un segundo más rápido que nosotros. El Williams es el nuevo McLaren de la zona media", le respondió Alonso tras darle un golpecitos al argentino de forma amistosa.