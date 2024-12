Vinicius y Aitana Bonmatí, premios The Best 2024

El brasileño Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor jugador del mundo.

Vini Jr, uno de los jugadores claves en la temporada exitosa del Real Madrid con las victorias en la Liga de Campeones, LaLiga y las Supercopas de Europa y de España, y a las puertas de poder conseguir la Copa Intercontinental, es el primer jugador brasileño que recibe este reconocimiento después de haber sido segundo hace unas semanas en el Balón de Oro tras el español Rodri Hernández.

Vini releva en el palmarés al argentino Leo Messi, ganador las dos ediciones anteriores y el futbolista que más tiene, con tres, uno más que el portugués Cristiano Ronaldo y que el polaco Robert Lewandowski.

aitana bonmatí, mejor jugadora del mundo

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, ha sido galardonada este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo.

Bonmatí, que también recibió hace unas semanas su segundo Balón de Oro, ganó este año todos los títulos posibles con el conjunto azulgrana, entre ellos la Liga de Campeones y la Liga F, así como la Liga de Naciones femenina con la selección española.

carlo ancelotti, mejor entreandor del mundo

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor entrenador del mundo.

Ancelotti condujo al equipo madridista a ganar Liga de Campeones, LaLiga y las Supercopas de Europa y de España, y este miércoles podría conseguir también la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano.

Es la primera vez que el italiano recibe este reconocimiento, en el que releva al español Pep Guardiola, y lo consigue semanas después de ser galardonado con el trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro. Además, tras ser segundo en 2022, es el primer técnico de su país con este premio desde Claudio Ranieri en 2016.

Emma Hayes, Mejor Entrenadora del Fútbol Femenino

La inglesa Emma Hayes, técnico de la selección de Estados Unidos, ha sido galardonada este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor entrenadora de fútbol femenino.

Hayes condujo a la selección norteamericana al título olímpico en los Juegos de París 2024, en cuya final derrotó a Brasil, y tras hacerse unas semanas con el Balón de Oro es premiada con el The Best por segunda vez tras lograrlo en 2021, con lo que releva a la neerlandesa Sarina Wiegman, que lo logró en las dos anteriores ediciones.

El Dibu martínez, mejor portero del año

El argentino Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa inglés, ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor guardameta del mundo.

Emi Martínez, fundamental en la consecución de Argentina de la Copa América, recibe este reconocimiento por segunda vez tras lograrlo en 2022 y tan solo unas semanas después de ganar su segundo Balón de Oro consecutivo.

mejor once femenino

Las jugadoras del Barcelona Aitana Bonmatí, ganadora de su segundo premio The Best consecutivo, Irene Paredes, Ona Batlle, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo coparon el mejor once de la temporada 2023-24 en los premios The Best de la FIFA.

El Barcelona, ganador la pasada temporada de un póker de títulos, vio reconocida su gran temporada con la presencia de seis de sus futbolistas en el mejor once del año.

Lo integraron: Alyssa Naeher (Estados Unidos-Chicago Red Stars); Irene Paredes (España-Barcelona), Ona Batlle (España-Barcelona), Lucy Bronze (Inglaterra - Barcelona/Chelsea), Naomi Girma (Estados Unidos-San Diego Wave); Aitana Bonmati (España-Barcelona), Lindsey Horan (Estados Unidos- Olympique de Lyon), Gabi Portilho (Brasil-Corinthians), Patri Guijarro (España-Barcelona); Caroline Graham Hansen (Noruega-Barcelona) y Salma Paralluelo (España-Barcelona).