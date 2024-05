La vicepresidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, sobre el boxeador Antonio Barrul: "No es la solución"

La vicepresidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez, ha señalado en declaraciones a Europa Press sobre el incidente que protagonizó el boxeador Antonio Barrul en un cine de León que no se puede recurrir a la violencia, puesto que "no es la solución ante un problema estructural".

En este sentido, ha indicado que la violencia "ante ningún caso debe estar justificada", pero que desde la federación pueden comprender que ante supuestos en los que se produce una violencia machista delante de una gran cantidad de gente y de niños "puede existir esta reacción".

En todo caso, ha explicado que no es por la que abogan. "Nosotras entendemos que no se debe recurrir a la violencia en estos supuestos puesto que evidentemente no es la solución ante un problema estructural que encontramos en la sociedad como es el machismo", ha asegurado.

PRIMERA REACCIÓN DE BARRUL

El boxeador profesional Antonio Barrul ha señalado este lunes en un video difundido en las redes sociales que "a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento", tras golpear a una persona por presuntamente agredir a su pareja, en presencia de su hijo, en una sala de cine de León. La misma idea la compartía con Juanma Castaño anoche en El Partidazo de COPE.

La escena de la pelea fue grabada en video y difundida a través de las redes sociales, pero no ha derivado, hasta el momento, en la interposición de ninguna denuncia hacia el boxeador, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, aunque la persona agredida ha sido denunciada por la Policía por un presunto delito de violencia de género.

SEGUIRÁ CON LA LICENCIA

Este martes, ArantxaLorenzo, presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, se pasó por los micrófonos de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y explicó la postura de la Federación con Antonio.

"Tanto la Federación autonómica, como la nacional tenemos Comités de Disciplina donde se evaluan los casos y se podrían emitir sanciones, pero no es el caso de Antonio Barrul", confirmaba Lorenzo. En el siguiente audio podrás escuchar íntegra la entrevista.

Arantxa Lorenzo confirmó que sabían la existencia de este suceso desde el primer día y aseguró que vieron el vídeo, y aunque no recibirá ninguna sanción, "no justificamos la violencia en ninguna manera, no nos agrada este hecho, pero no hacemos culpable al boxeador porque salió en defensa de una mujer y de una niña".

"Es desagradable la escena, pero como él dice intentó hablar con el energúmeno varias veces y este se puso en guardia delante de un boxeador y no sabe si tiene conocimientos o no, no rehuyó la pelea, y él no fue a hacerle daño en ningún momento porque si le da en la cabeza en vez de en el cuerpo estaríamos contando otra cosa", analizaba la presidente de la Federación en Mediodía COPE.

"Antes de boxeadores son personas y está viendo como está maltrando a una mujer y a una niña. Es más culpable la seguridad de la sala que Antonio Barrul porque si en cuanto da voces le sacan de la sala, no hubiera pasado esto", sentenciaba Arantxa Lorenzo.

