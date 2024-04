Verstappen remonta y gana un sprint desgraciado para Fernando Alonso

El vigente campeón mundial de Fórmula 1 y actual líder de la clasificación general, Max Verstappen (Red Bull), remontó desde el cuarto puesto de salida para hacerse con la carrera al sprint del Gran Premio de China y reforzar su posición. Así, el neerlandés se embolsó el premio máximo de la cita, ocho puntos que elevan su total a 85 a expensas de que logre ampliar esa cifra en la carrera; en segundo y tercer lugar figuraron Lewis Hamilton (Mercedes) y Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), llevándose 7 y 6 puntos, respectivamente.

También puntuaron, ordenados de 5 puntos hasta 1, Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes). Esta fue la primera carrera al sprint de la temporada 2024, y se prolongó durante 19 vueltas, un tercio de las fijadas para la competencia completa del domingo.

La emoción estuvo servida desde la vuelta inicial: en la primera curva, Lewis Hamilton (Mercedes) se emparejó con el ‘poleman’ Lando Norris (McLaren) por dentro, haciéndose con el liderato después de que su compatriota acabase saliéndose del trazado brevemente, aunque lo suficiente como para caer hasta la séptima posición.

Hamilton se quejaba por radio del radio de giro en las curvas a baja velocidad, algo que permitía a Verstappen acosarle cada vez más… y el neerlandés, que había sobrepasado a Alonso en la octava vuelta, finalmente adelantó al británico en la siguiente tras un mal trazado de la estrella de Mercedes, y en cuestión de cuatro recorridos más ya se había puesto con más de 5 segundos de ventaja, cifra que había aumentado a más de 13 al final de la carrera.

Alonso abandona

Mucho peor día tuvo Fernando Alonso (Aston Martin), que empezó en tercera posición para caer al sexto puesto tras enzarzarse con Carlos Sainz (Ferrari) -algo que aprovechó Pérez para meterse en esa tercera posición- y acabar siendo el único piloto en abandonar al sufrir un pinchazo en la rueda delantera derecha. Sainz se quedó finalmente en la misma quinta posición con la que 'salvó el día' en la clasificación.

Entre las noticias del día, el enfervorecido recibimiento que recibió el ídolo local Zhou Guanyu (Kick Sauber), el primer piloto de F1 de la historia de China y oriundo precisamente de Shanghái, que partió 10º y que quedó una posición más arriba, quedándose a las puertas de lograr su primer punto del año.