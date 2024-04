Alonso vuelve a sufrir un injusto castigo de la FIA y Aston Martin denuncia a Sainz

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció una sanción de diez segundos para el español Fernando Alonso (Aston Martin) después del incidente con su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) durante la carrera al sprint en el Gran Premio de China.

Los comisarios convocaron a ambos pilotos para investigar el ‘toque’ entre los vehículos de ambos, que se enzarzaron en una vistosa lucha por el tercer puesto en la vuelta número 16 de las 19 de la carrera reducida, aprovechada por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) para adelantarles y conseguir finalmente esa posición.

Además de los diez segundos, la FIA también anunció una multa de tres puntos de la ‘superlicencia’ para el doble campeón mundial. Según la FIA, Alonso provocó el contacto, que resultó en daños en el monoplaza de Sainz y también en un pinchazo en la rueda delantera derecha del asturiano que hizo que acabase por convertirse en el único piloto en abandonar la carrera, a dos vueltas del final.

Tras la carrera, Sainz criticó la maniobra de Alonso: “Ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela que al final le ha costado la carrera a él y a mí porque he cogido bastante daño, y a partir de ahí me he ido para atrás”. “Es una pena porque podríamos haber luchado por el podio sin ese incidente”, lamentó el piloto madrileño.

Por su parte, Alonso explicó que, en la curva 8, se intentó “tirar por fuera” y Sainz se abrió “para no dejar sitio”: “En la 9 hice lo mismo que él en la 8, tirarme por dentro para no dejarle sitio por la trazada, pero en la 8 yo me abrí para no tocarnos y en la 9 él no se abrió”.

No es la primera vez que la FIA castiga a Fernando Alonso esta temporada. Al asturiano ya le quitaron tres puntos de la licencia y le impusieron una penalización de 20 segundos en el GP de Australia por incidente con George Russell en el que el asturiano frenó antes de tiempo y el británico, que no estaba atento del todo, se pasó de frenada y se salío de la pista.

En tan solo 5 carreras Alonso ha perdido ya 6 de los 12 puntos como máximo que tiene un piloto en su superlicencia. De perderlos todos se le castigaría con un Gran Premio sin poder correr, algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la Fórmula 1.

El equipo Aston Martin presentó una reclamación ante la FIA después de que Carlos Sainz (Ferrari) siguiese participando en la segunda ronda clasificatoria (Q2) del Gran Premio de China tras sufrir un accidente y provocar una bandera roja. En opinión de Aston Martin, esto supone una violación del artículo 39.6 del reglamento, que reza: “Cualquier piloto cuyo coche se pare en la pista durante la sesión de clasificación (…) no tendrá permitido volver a participar de esa sesión”.

Carlos Sainz looked all but out of qualifying after hitting the barriers...



But he and the Ferrari mechanics had other ideas ??



Aston Martin have lodged a complaint with the stewards since the incident as Carlos got going again after a Red Flag#F1#ChineseGPpic.twitter.com/SV5yh9Nb3A