Las Vegas lo apuesta todo a Fernando Mendoza

Las Vegas Raiders seleccionaron este jueves con el número uno del Draft al 'quarterback' estadounidense de raíces cubanas Fernando Mendoza, tras su extraordinaria temporada, culminada con el título del campeonato universitario de fútbol americano con los Indiana Hoosiers.

Mendoza, nacido en Boston en 2003 y criado en Miami, fue elegido por los Raiders en una ceremonia organizada en los aledaños del Acrisure Stadium de Pittsburgh (Pensilvania). El 'quarterback' de origen cubano, ganador del premio Heisman en 2025, lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato universitario con 41 pases de 'touchdown' y sólo seis intercepciones.

Mendoza siguió el anuncio de su incorporación a los Raiders desde su casa de Coral Gables, en Florida, acompañado por sus familiares e intercambió un sentido abrazo con sus padres antes de lucir el gorro de su nuevo equipo. En su casa también había decenas de amigos que celebraron el anuncio de la primera elección en el amplio jardín, donde comenzó la fiesta. En Las Vegas contará con Tom Brady como uno de sus mentores. La leyenda de la NFL es uno de los copropietarios de la franquicia.

Mendoza es hijo de Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana en el sur de Florida, que le inculcaron la "ética de trabajo cubana", en palabras del jugador. Tendrá el desafío de llevar a otro nivel a los Raiders, una franquicia que el año pasado tan solo ganó tres partidos de los 17 disputados y tuvo el peor balance de la AFC, empatada con Tennessee Titans y New York Jets. Mendoza todavía no había nacido la última vez que los Raiders ganaron un partido de postemporada, que se remonta a principios de 2003.

resto del draft

Los Jets se han decantado por David Bailey con su pick no. 2. El jugador más veloz, entre los DL, durante el NFL Combine 2026. La estrella de Texas Tech, es un refuerzo de lujo para su defensiva. El número 3 fue para un RB, el más alto en un Draft desde que en 2018 los Giants escogieron a Saquon Barkely como número 2. Los Cardinals se decantaron por Jeremiyah Love, considerado uno de los jugadores con más talento. En el 4 apareció el primer WR y los Titans apostaron por Carnell Tate. El puesto 5 fue para otro jugador de la defensiva. Los Giants escogieron a Arvell Reese, un comodín que puede jugar tanto de DL como de LB.

Al puesto 6 subieron los Chiefs para seleccionar un CB llamado Mansoor Delane. Kansas tuvo que entregar su pick 9, una tercera ronda y una quinta ronda a los Browns para garantizarse un refuerzo para la cobertura tras la salida de McDuffie a los Rams. Y precisamente los de Los Ángeles dieron la gran sorpresa de la noche en su pick 13. Pese a contar en sus filas con el actual MVP, el QB Matthew Stafford, los Rams escogieron otro mariscal de campo, Ty Simpson al que quieren moldear para el futuro a la sombra de Stafford.