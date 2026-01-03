El Valencia encajó el cuarto gol en Vigo con Agirrezabala lesionado y Pepelu terminó el partido de portero: "Parece seria"

El Valencia cayó goleado por 4-1 en Balaídos ante el Celta tras el doblete de Borja Iglesias, una de penalti, más los tantos de El Abdellaoui y de Hugo Álvarez.

Un Valencia que vio como se podía haber adelantado en el marcador desde el punto de penalti, sin embargo, Pepelu fallaba la pena máxima en los primeros minutos de juego.

agirrezabala

El final del encuentro estuvo marcado por la lesión del guardameta valencianista Julen Agirrezabala. El último tanto vigués llegó ya con el portero lesionado y nada pudo hacer para evitar el cuarto gol.

A través de las imágenes de televisión se pudo ver como el entrenador local Claudio Giráldez hablaba con el capitán Iago Aspas para que a partir de ese momento no se atacara más, e incluso el propio Aspas fue a hablar con el cuarto árbitro para que no hubiera añadido.

Iago Aspas habla con el cuarto árbitro del Celta-Valencia

Tras el gol de Hugo Álvarez ya se produjo el cambio en la portería visitante, aunque como Corberán ya había realizado las cinco permutas - la última fue Diego López por Copeta en el minuto 81 - quien se puso debajo de los palos fue Pepelu, un hombre de campo.

Preguntado por esta circunstancia, el entrenador Carlos Corberán apuntó lo siguiente: "En la acción entre el tercer y el cuarto gol ha sufrido una lesión y ya habíamos hecho todos los cambios. Con 3-1 el equipo siguió intentándolo, pero sabíamos que ante cualquier aproximación Julen no iba a tener respuesta. La lesión es de isquio, veremos su gravedad pero parece seria".

Con esta derrota, el Valencia marca la salvación con 16 puntos, uno por encima de un Girona que visita al Mallorca esta jornada.