El vacile viral de Lando Norris a los enfadados Verstappen y Russell tras su reencuentro en la cena de pilotos

George Russell (Mercedes) acusó este jueves al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) de "pasarse de la raya" y creerse "por encima de la ley", tras la audiencia de los comisarios por un incidente entre ambos en la sesión de clasificación en el Gran Premio de Catar, informa la web del Mundial de Fórmula Uno en vísperas del Gran Premio de Abu Dabi.

Ambos pilotos fueron convocados por los comisarios el pasado sábado por la noche cuando Verstappen fue investigado por pilotar innecesariamente despacio en la Q3 de la sesión de clasificación, mientras Russell afirmó que había sido obstaculizado por el tetracampeón del mundo.

El neerlandés recibió una penalización de un puesto en la formación de salida, lo que le relegó a la segunda posición de la parrilla, mientras que Russell ascendió a la 'pole position'. Verstappen se hizo con la victoria en Catar, mientras que el inglés acabó en la cuarta posición.

En la rueda de prensa posterior a la carrera Verstappen declaró que había "perdido todo el respeto" por el piloto de Mercedes. "He estado en esa sala de reuniones muchas veces en mi vida, en mi carrera, con gente con la que he competido, y nunca he visto a alguien intentando joder a alguien tan duramente", dijo Verstappen. "Y eso para mí... Perdí todo el respeto", agregó entonces.

Russell dijo este jueves: “Es irónico porque el sábado por la noche me dijo que se iba a chocar contra mí e iba a poner mi puta cabeza contra la pared. Cuestionar la integridad de alguien con esa clase de comentarios el día anterior me resulta irónico y no me voy a sentar aquí a aceptarlo".

La cena de pilotos

Este jueves en la previa del Gran Premio de Abu Dabi la inmensa mayoría de los pilotos se reunieron para cenar en un exclusivo restaurante antes de que se ponga fin a la temporada 2024. De los 20 de la parrilla estuvieron 17, incluidos Verstappen y Russell. Solo faltaron los dos de Aston Martin (Alonso y Stroll) y Kevin Magnussen.

Tras la velada y la correspondiente foto de familia en la que Russell y Verstappen, que llegaron a ser buenos amigos y incluso compartían momentos en Mónaco, posaron separados tras su agria polémica. La imagen fue acompañada por un jocoso comentario de Lando Norris en el que no pudo dejar pasar la oportunidad de vacilar a ambos y asegurar que su compatriota y el campeón del mundo tuvieron que cenar cada uno en una punta de la mesa.