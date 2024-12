Russell denuncia fuertes amenazas de Verstappen: "Me dijo que se iba a chocar contra mí"

La situación entre Verstappen y Russell se complica y cada vez su momentos juntos se vuelven más tensos. El belga comentó después de Qatar que había perdido el respeto por su actuación frente a los comisarios. La penalización generó controversia. En la Q3 de Losail, Verstappen sorprendió a Russell al ir a una velocidad muy baja durante una vuelta de enfriamiento para ambos, lo que hizo que el Mercedes se apartara de manera notable, aunque no existía un riesgo real de accidente. Para la mayoría de los pilotos que dieron su opinión, fue un castigo sin necesidad.

A pesar de esto al llegar a Abu Dhabi, el tetracampeón del mundo se reafirmó: “No me arrepiento, pienso todo lo que dije y si tuviera que hacerlo otra vez, diría incluso más. No puedo creer que alguien pueda comportarse así ante los comisarios, es inaceptable. Los pilotos nos tenemos mucho respeto, a veces te enfadas tras un accidente o lo que sea pero nunca había sentido lo que viví ante los comisarios de Qatar y eso es inaceptable. No esperaba que alguien pudiera insistir tanto para que otro sea penalizado y que llegue a mentir incluso sobre por qué hice lo que estaba haciendo”.

Tras estas declaraciones, Russell no se quedó callado y respondió con dureza: “Es irónico porque el sábado por la noche me dijo que se iba a chocar contra mí e iba a poner mi puta cabeza contra la pared. Cuestionar la integridad de alguien con esa clase de comentarios el día anterior me resulta irónico y no me voy a sentar aquí a aceptarlo”. Aproximadamente una semana después de los hechos, aseguró que no es la primera vez que Verstappen hace algo similar “La gente ha sido acosada por Max desde hace años, sus capacidades de pilotaje son incuestionables pero no puede gestionar la adversidad cuando alguien va contra él. Yeda 2021, Brasil 2021… pierde el control. Budapest este año, primera carrera que el coche no es dominante, y se choca contra Lewis y culpa a su equipo”.