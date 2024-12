El 'vacile' de Paco González a Juanma Castaño por los datos del EGM: "Si tenéis un Rólex o un Ferrari que tirar..."

Este martes, ha sido el día de las 'notas' de los programas de radio con los datos de la 3ª ola del Estudio General de Medios de 2024, en la que Tiempo de Juego ha vuelto a salir líder de la radio deportiva.

En concreto, 1.783.0000 oyentes eligen cada fin de semana a Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño (1.767.000 los sábados y 1.800.000 los domingos).

Por su parte, El Partidazo de COPE que dirige Juanma Castaño terminó este 2024 con una cifra de 641.000 oyentes cada noche, de lunes a viernes.

Paco González quiso felicitar a los oyentes por las cifras que respaldan a Tiempo de Juego como el programa deportivo más escuchado de nuestro país: "Una vez más, los oyentes de Tiempo de Juego habéis sido líderes, así que os aplaudimos de corazón. Os damos las gracias por acompañarnos. Somos nosotros los que os acompañamos a vosotros. Vosotros sois los líderes y los que hacéis los programas fuertes".

Juanma Castaño, Paco González y Manolo Lama

Después, González reconoció la victoria ajustada con respecto al segundo programa más escuchado en la misma franja: "Esta vez ha sido por poco, pero 1.800.000... ¡el dato está genial! En el cómputo, líderes. Sois líderes, enhorabuena, sois los mejores y os lo merecéis. Pero no solo por el número de oyentes que sois, sino por la calidad de persona que sois", se dirigió a todos los oyentes.

PACO GONZÁLEZ TAMBIÉN FELICITA, A SU MANERA, A JUANMA CASTAÑO

"Sin embargo", continuó Paco González, "El Partidazo de COPE no ha salido líder".

Por ese motivo, González tiró de humor para mandarle un mensaje de ánimo al director de El Partidazo de COPE, dirigido también a los oyentes de Tiempo de Juego: "Si tenéis en casa algo que vayas a tirar, mandádselo a Juanma porque le hace falta. Vamos a ver, algo tipo un Rolex, un Ferrari, un bolsito Louis Vuitton… Cositas, lo que le gusta a Juanma".

GIM Ilia Topuria y Juanma Castaño en el programa especial de El Partidazo de COPE

"Lo que os sobre, no mandéis un chorizo de Cantimpalo, no, no. Si tenéis un vino que sea de Burdeos de mil 'pavos', lo que sea… Porque se tiene que venir arriba", anunció González antes de revelar el mensaje de Whatsapp que Juanma le ha mandado de forma personal a Paco este mediodía: "Han puesto mi cuerpo en la sala 5 del tanatorio de Tres Cantos. Estoy allí desde las ocho de esta mañana. Estoy recibiendo muchos pésames".

"Por lo menos", se consoló Paco González, "hoy se está riendo", dijo antes de felicitarle quitándole peso a la bajada de oyentes en relación a la 2ª ola del EGM de este mismo año. "¿Pero cómo no va a ser líder de la noche? Que lo es, porque El Partidazo de COPE es el líder en este año natural y lo va a seguir siendo muchos años".

641.000 oyentes eligen El Partidazo de COPE para seguir la actualidad deportiva a lo largo de las noches de la radio deportiva española. El programa presentado por Juanma Castaño sigue siendo el programa radiofónico deportivo líder en pódcast en España. Con respecto a la oleada anterior, El Partidazo de COPE suma 641.000 oyentes.