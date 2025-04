La Unión Internacional de Peñas del Atlético recibe más apoyos en su lucha contra la UEFA a raíz del polémico penalti de Julián Álvarez

El Senado Atlético, Los 50 y Señales de Humo anunciaron este viernes su adhesión a la iniciativa de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid con el objetivo de "iniciar conjuntamente acciones legales contra la UEFA", por el polémico penalti anulado al delantero argentino Julián Álvarez en la eliminatoria frente al Real Madrid de la Liga de Campeones.

Según firmó la junta directiva de la unión, "se tomará como primera medida crear un equipo de trabajo compuesto por abogados de reconocido prestigio que se encargarán de diseñar la estrategia jurídica más idónea para interponer la correspondiente denuncia a la mayor brevedad posible".

El comunicado finalizó con un agradecimiento por el apoyo recibido a lo largo de los días por "defender la dignidad y los valores que representan la historia del club y el sentimiento de los atléticos".

INFORME FORENSE

El pasado 4 de abril, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid dio a conocer un informe forense, que resumía que el video de la UEFA sobre el polémico penalti lanzado por Julián Álvarez en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones fue "editado".

En dicho comunicado, el colectivo exigía explicaciones a la UEFA e instaba al organismo internacional a facilitar el vídeo y audio originales "exponiendo de manera transparente cuáles fueron los motivos para editarlo".

En el texto, la agrupación consideró "un atropello" lo ocurrido el 12 de marzo, cuando se anuló un gol, a su juicio legal, del delantero argentino en uno de los lanzamientos de la tanda de penaltis del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que supuso la eliminación de los rojiblancos y la clasificación a cuartos del Real Madrid.

Movistar El penalti de la discordia de Julián Álvarez

Tanto los árbitros como después la UEFA consideraron que la 'Araña' tocó dos veces el balón, lo que, en opinión de las peñas del Atlético de Madrid, derivó "en la injusta eliminación del equipo".

El partido se resolvió en la tanda de penaltis, después de que el tiempo reglamentario del encuentro concluyera con 1-0 para el Atlético de Madrid, lo que suponía igualar la eliminatoria (2-2 tras el 2-1 de la ida para el Real Madrid).

El lanzamiento del campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 fue el cuarto de la serie y, de ser válido, hubiera supuesto el 2-2 tras los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para el Real Madrid y de Alexander Sorloth para el Atlético de Madrid.

Tras la anulación del tanto de Álvarez, el uruguayo Fede Valverde hizo el 3-1 y el argentino Ángel Correa marcó el 3-2; el guardameta rojiblanco Jan Oblak detuvo el lanzamiento de Lucas Vázquez y el atlético Marcos Llorente falló el que hubiera sido 3-3. Antonio Rudiger sentenció la serie con el 2-4 final.

cerezo

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que, pese a la abundancia de material gráfico sobre el penalti lanzado por Julián Álvarez, "ni se ve que hay doble patada ni se ve nada".

"Quiero y admiro a los árbitros, no me gusta el VAR porque es una herramienta que no cumple con los objetivos que tiene que cumplir. Han salido 50.000 fotografías, trozos de vídeo con el penalti y ni se ve que hay doble patada ni se ve nada. Se lo habrá inventado el árbitro que lo dijo o el VAR, porque hasta en lo que han mandado no se ve absolutamente nada", dijo.