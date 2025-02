La última crítica que le llueve a Joao Félix en Italia: "Es tan guapo como inútil"

Joao Félix no está enamorando precisamente en su arranque con el Milan, donde sigue sumando minutos a las órdenes de Sergio Conceiçao pero no deslumbra.

La última crítica viene de parte de un periodista italiano, Fabio Ravezzani, que tras la derrota frente al Torino por 2-1 en la Serie A, se 'despachó' a gusto contra varios jugadores, entre los que se encuentra 'O Menino'.

"En el Milan todo va mal pero… Joao Félix es tan guapo como inútil, Thiaw no es mejor que Tomori, quitar a Leao a no ser que esté lesionado no tiene sentido. Total: Conceiçao está haciendo más daño que el granizo. Y la directiva ha fallado también en su elección del segundo entrenador".

El periodista de Telelombardia no se contuvo. El Milan, tras 25 jornadas en la liga italiana, es séptimo en la clasificación, aunque se mantiene cerca de los puestos de competiciones europeas. Actualmente está seis puntos por debajo de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, de donde fue eliminado en la repesca a manos del Feyenoord.

Joao Félix ha jugado seis partidos: tres en Liga, dos en Champions y uno en Copa. Solo ha sido capaz de marcar un gol, precisamente en su debut con el Milan en el duelo copero frente a la Roma en los cuartos de final.