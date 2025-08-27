Estos son los posibles rivales de los equipos españoles en el sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League fue más injusto para unos equipos que otros.

El sorteo de la Liga de Campeones se celebrará este jueves en el Forum Grimaldi de Mónaco con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación de Qarabag, Brujas, Copenhague y Benfica, los últimos cuatro que han superado la última jornada de la ronda previa este miércoles.

Después de cuatro series de eliminatorias a doble partido, que comenzaron el 8 de julio y finalizaron este 27 de agosto, los conjuntos conocerán a sus rivales para la fase de grupos que arrancará el 16 de septiembre. La final del torneo será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest.

El país con más equipos clasificados es Inglaterra, con seis, seguido de España con cinco, y de Italia y Alemania con cuatro. Un escalón por debajo está Francia con tres y más abajo Bélgica, Portugal y Países Bajos con dos.

Los calendarios con las fechas y horarios de los partidos se elaborarán posteriormente y se comunicarán el sábado 30 de agosto, tal y como detalló la UEFA.

Equipos clasificados para la Liga de Campeones 25-26:

bombo 1

PSG - Real Madrid - Manchester City - Bayern - Liverpool - Inter de Milan - Chelsea - Dortmund - Barcelona

bombo 2

Arsenal - B. Leverkusen - Atlético - Benfica - Atalanta - Villarreal - Juventus - Eintracht - Brujas

bombo 3

Tottenham - PSV - Ajax - Nápoles - Sporting Portugal - Olympiakos - Slavia Pgraga - Bodo Glimt - O. de Marsella

bombo 4

Copenahgue - Mónaco - Galatasaray - Unión SG - Warabag - Athletic - Newcastle - Pafos - Kairat