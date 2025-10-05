TVE emitirá un partido de la Selección Española en catalán

El próximo martes 14 de octubre TVE lanzará oficialmente su nuevo canal, La2Cat, una cadena que emitirá en catalán y que estará dirigida a Cataluña. Ese estreno vendrá de la mano de algo histórico: el primer partido de la selección española narrado en esta lengua. Una noticia que ha confirmado José Pablo López, presidente de RTVE, en sus redes sociales.

Ese martes 14 de octubre se retransmitirá en directo desde Valladolid el España-Bulgaria, que arrancará a las 20:45 horas. A la emisión habitual a través de La 1 en castellano se unirá la que se hará en catalán en La2 Cat: "La emisiones deportivas en catalán serán uno de sus grandes ejes", escribió Juan Pablo López.

Este partido supondrá el inicio de la nueva cadena con una oferta completamente en catalán y que producirá contenidos propios en esta lengua. El objetivo del proyecto es fomentar una televisión donde “las lenguas se unan”, en referencia al impulso de emisiones adaptadas a las diferentes realidades lingüísticas del país.