Tragedia en el Rally Sudamericano de Córdoba: muere un espectador arrollado por un coche

El automovilismo sudamericano está de luto. Un grave accidente durante el Rally Sudamericano en Córdoba (Argentina) se ha saldado con el fallecimiento de un espectador de 25 años y dos personas heridas, según ha informado el canal de televisión argentino Todo Noticias y la propia organización de la carrera. El suceso ha tenido lugar en la zona de Giulio Cesare, en el valle de Traslasierra, cuando uno de los vehículos ha perdido el control.

El coche, pilotado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, ha perdido el control en una curva a alta velocidad, ha volcado y se ha salido de la pista hacia una zona donde se encontraba el público. Afortunadamente, ambos pilotos se encuentran fuera de peligro tras el incidente.

La víctima mortal es un joven de 25 años originario de la capital cordobesa, que fue trasladado al hospital Luis Bellodi de Mina Clavero, donde finalmente falleció. Además, otras dos personas resultaron heridas: una mujer de 40 años con una fractura de tobillo que se encuentra fuera de peligro, y su hija menor de edad, que solo presenta golpes leves.

La organización suspende la carrera

Tras el trágico desenlace, la organización del Campeonato Sudamericano de Rally ha emitido un comunicado para informar de la suspensión definitiva del evento. En el escrito, confirman el accidente y la muerte del espectador.

En el comunicado, la organización asegura que "de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento". Además, afirman que "las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso".

Finalmente, la organización ha expresado su "más profundo pesar por lo ocurrido" y ha mostrado su apoyo a los familiares y seres queridos de la víctima en este difícil momento.