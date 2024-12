Tomás Guasch, sobre la validez del premio The Best a Vinicius y su duda por el Balón de Oro: "¿Economía y sucesos?"

La opinión en Deportes COPE este martes pasó por lo que fue una de las noticias del día: la entrega por parte de la FIFA a Vinicius el premio 'The Best' que le reconoce como mejor jugador del año 2024, en el que ganó Liga, Champions y Supercopa de España con el Real Madrid, y llegó hasta cuartos de final de la Copa América con Brasil.

Cordon Press Vinicius ha sido galardonado con el premio The Best al Mejor Futbolista

En cuanto a los votos, Rodri fue el más votado por los entrenadores y por los medios de comunicación; y Vinicius fue elegido por los capitanes y, además, arrasó entre los aficionados. Por eso se llevó este premio.

El brasileño asistió a la gala, esta vez sí, junto a su presidente Florentino Pérez y el técnico Carlo Ancelotti. Se ha vestido de traje oscuro para la ocasión, ha mostrado su felicidad y ha recordado su pasión por los colores del Real Madrid.

"Es muy importante porque mucha gente ha votado por mí, todos los jugadores, los capitanes, los entrenadores. Es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en el camino correcto. Muchas veces me dijeron que yo no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila, y ahora soy el mejor jugador del mundo", declaró el brasileño con el trofeo en la mano.

tomás guasch da validez al premio de la fifa

Al ganador del Balón de Oro lo votan periodistas y al premio The Best lo votan mucha gente diferente del mundo del fútbol. Por ese motivo, Tomás Guasch se 'mojó' sobre qué premio tiene más credibilidad.

Por una parte, dejó caer esa teoría que es 'vox populi' en el Real Madrid de que la UEFA no rema a favor del Real Madrid: "Conspiración".

Rodri Hernández, con el Balón de Oro en El Partidazo de COPE

Sin embargo, expresando su propia opinión, Guasch cree "que se ha impuesto la opinión de quienes, como yo, pensamos que Vinicius ha sido el futbolista del año. El más decisivo, importante, influyente... El mejor".

Por eso, cree que The Best "refleja lo que de verdad fue la temporada: el ganador y sus 'Damas de Honor', y no el del Balón de Oro. Recordando que en el Balón de Oro votan periodistas, lanzó la siguiente reflexión: "Vuelve a ser curioso el voto del periodismo... ¿Quiénes votan: los de Economía y Sucesos?"

Por otra parte, Emilio Pérez de Rozas también reflexionó sobre la validez de uno y otro premio, con relación a sus ganadores, Rodri y Vinicius, respectivamente.

"Hoy sí que sabía Vinicius que iba a ganar ¿no? ¡Madre mía! No, a ver, ¿el fútbol es así de justo? ¿Un premio para cada uno?", se preguntaba.

"Pues ya está, estupendo. Balón de Oro para Rodri y The Best para Vinicius. Claro que Vinicius dice que lo han votado los entrenadores. Pero no, los entrenadores no lo han votado. Vinicius se merecía, como poco, uno de estos dos premios y se ha llevado el The Best. Y yo creo que le pega más el The Best que Balón de Oro, la verdad. Pero el fútbol ha sido justo", finalizó Pérez de Rozas.

Por último, los oyentes de la Cadena COPE que participaron durante todo el día en la encuesta planteada en nuestas redes sociales, creen en su gran mayoría que Rodri Hernández también merecía haber sido el ganador del premio de la FIFA

Un 45% ha elegido al centrocamposta de la Selección Española. En esa misma votación, Vinicius ha quedado segundo con el 35% de los votos. Y, bastante por detrás, quedan las otras dos opciones planteadas: a Dani Carvajal le votaron el 15% de los 'copenautas' y Jude Bellingham quedó en último, lugar, el 5% de los votos restantes.