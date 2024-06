Tomás Guasch reacciona a la salida de Joselu del Real Madrid: "Atraquito"

Este lunes, Miguel Ángel Díaz daba la noticia sorpresa de la marcha de Joselu del Real Madrid. Cuando parecía que el futbolista sería renovado por el club blanco, después de haber estado un año cedido, todo ha dado un giro total y el futbolista se marchará muy posiblemente a Arabia Saudí.

Los blancos tenían previsto ejecutar la opción de compra pagando 1,5 millones de euros al Espanyol, club al que pertenece; pero Joselu ha decidido cambiar de aires viendo que la próxima temporada tendrá pocas oportunidades de contar con minutos por la llegada de Kylian Mbappé y de Endrick, que se suman a la competencia que tiene con Vinicius y Rodrygo. Además, el tener 34 años hace que el futbolista sepa que puede ser su última oportunidad de firmar un gran contrato, algo que tendría ya asegurado en la liga árabe.

Joselu celebra el primer gol del Real Madrid al Bayern Munich en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. EFE





Joselu ha estado solo un año en el Real Madrid, pero será recordado por todos los aficionados ya que fue el gran artífice de la remontada de los blancos ante el Bayern de Munich, en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El conjunto bávaro iba ganando 0-1 y este resultado le llevaba a la final de Wembley, sin embargo, dos goles de Joselu, en el 87' y en el 90' acabaron por dar el triunfo al conjunto blanco y el pase a la final de Londres, que terminó con la conquista de la 15ª Copa de Europa.

Gran temporada de Joselu

Hay que reconocer que, con toda la competencia que ha tenido en el equipo, Joselu ha demostado que es un gran goleador y ha acabado con una cifra importante. En LaLiga, en los 34 partidos que ha disputado esta temporada, ha marcado 10 goles y ha repartido 2 asistencias. Además, ha jugado 11 encuentros en la Champions League, en los que ha conseguido 5 tantos. A esos hay que sumarles las dos dianas que hizo en la Copa del Rey.

Joselu celebra el 0-1 para el Real Madrid a los tres minutos de partido. EFE.





Al final de esta temporada estaban pendientes las renovaciones de cuatro futbolistas del Real Madrid: Modric, Lucas Vázquez, Nacho y Joselu. Y aunque no se han hecho todavía oficiales, parece que Modric y Lucas Vázquez continuarán al menos una temporada más en el conjunto blanco; al contrario que Nacho y Joselu. El defensa parece que está muy cerca de cerrar su fichaje por el Al Qadsiah, equipo de Míchel; y parece que Joselu seguirá sus pasos.

Tomás Guasch y la salida de Joselu del Real Madrid

Antes del partido entre Albania y España, correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, Tomás Guasch habló en Tiempo de Juego de la salida de Joselu del Real Madrid. El delantero sale en el once titular ante la selección albanesa, una vez que los de Luis de la Fuente confirmaron su pase a octavos de final como primera de grupo tras ganar a Italia 1-0 en un partidazo. Guasch reconoció que le sorprende la salida, pero que entiende perfectamente al ex del Espanyol: "Pensaba que iba a seguir pero me aparece bien. Es un caso único, con 34 años llega al Real Madrid después de dos descensos, pero siendo el máximo goleador del Espanyol. Gana todo menos la Copa del Rey, en un año y es importante y mete al Madrid en la final. Es como Nacho, es un buen atraquito, se lo ha ganado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).