Tomás Guasch explota contra el arbitraje en el Mallorca-Espanyol: "Bajarán los que quieran los de amarillo"

El RCD Mallorca se llevó los tres puntos ante el Espanyol (2-1) en una segunda mitad llena de locura donde Vedat Muriqi marcó en propia puerta el tanto del Espanyol y los goles de Asano y del kosovar, desde el punto de penalti, confirman la candidatura europea del cuadro balear, al quedarse a un punto de la sexta plaza que ocupa el Betis.

LALiga Jugadores del Espanyol y del Mallorca

polémica

El Espanyol acabó muy enfadado por la actuación arbitral de Quintero González sobre el césped y de Del Cerro Grande a los mandos del VAR.

La gota que colmó el vaso fue la decisión del colegiado de repetir un penalti que había parado Joan García a Muriqi porque se habían adelantado jugadores pericos.

Imagen del VAR de la repetición del penalti del Mallorca

reacción en el espanyol

Precisamente, uno de los protagonistas de esa jugada como es el portero Joan García atendió a Movistar al término del encuentro y señaló lo siguiente sobre esa acción polémica que marcó el final del choque: "Después ha pasado lo que ha pasado y ya está, hemos perdido toca seguir, yo creo que hemos jugado muy bien y seguir vuestra línea"

"Sí, muy cabreados, nadie lo entiende. Ni el árbitro sabía por qué lo habían llamado del VAR, incluso yo le he dicho es que os complicáis la vida vosotros solos y él incluso me ha dado un poco la razón. Es que lo que nos dice es que nuestro jugador entra antes. Yo creo que no interfiere en la jugada, la toca uno de ellos le digo que le decimos que uno de ellos también está dentro, nos dice que tiene el pie en el aire así que bueno, si se mira si está en el aire, si está en el suelo, pero no sé tendremos que entrar saltando al área cuando hay un penalti o algo porque bueno, no sé", añadió el portero blanquiazul.

EFE Joan García, durante el encuentro entre el Mallorca y Espanyol

"Nadie lo entiende incluso los jugadores del Mallorca tampoco lo entendían pero bueno, también creo que el penalti a Jofre lo han revisado muy rápido pero bueno, no quiero hablar más ya está, el partido se ha acabado", concluyó Joan García.

"Se tiene que morder la lengua, Jean García, porterazo del español que ha parado no sé cuántos penaltis pero uno de ellos se lo han repetido hasta que se lo han marcado", reaccionaba Paco González al escuchar las palabras del guardameta del Espanyol.

Otro que no ocultó su enfado fue el entrenador del Espanyol Manolo González en la rueda de prensa post partido: "Si digo lo que pienso de los árbitros, no vuelvo a entrenar nunca más. Han condicionado todo el partido. Lo ha visto todo el mundo. Teníamos el partido controlado y han empezado a pasar cosas extrañas con los penaltis".

Un Manolo González que además dejó un mensaje al club: "Yo no puedo ejercer de portavoz del club. Pero el Espanyol debe dar un paso al frente después de lo de hoy. Se pitó un penalti que no era, no se añadió el tiempo extra que tocaba... nunca en mi vida vi algo así".

tiempo de juego

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, tanto Paco González como Tomás Guasch compartían un sentimiento al ver cómo se revisaba la jugada y se concedía la repetición del penalti: "Es una payasada".

LaLiga Los jugadores del Espanyol hablando con Quintero González durante el Mallorca-Espanyol

Un enfado de Tomás Guasch que fue a más cuando acabó el choque: "Bajarán los que quieran los de amarillo. Buenas tardes."

canales de whatsapp

