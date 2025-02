Tomás Guasch escucha el audio del penalti de Camavinga a Budimir y no oculta su indignación: "¿Cómo pueden decir lo que no es verdad?"

El Real Madrid ha empatado este sábado ante el CA Osasuna (1-1) en la vigésima cuarta jornada de LaLiga en Primera División tras un partido condicionado por la polémica expulsión de Jude Bellingham en el tramo final de la primera parte y en el que Ante Budimir, desde el punto de penalti, neutralizó el tempranero tanto de Kylian Mbappé.

En El Sadar, los de Carlo Ancelotti consiguieron abrir el marcador a los 15 minutos con un tanto de Kylian Mbappé en una primera parte en la que solicitaron en varias ocasiones penalti y donde la expulsión del centrocampista inglés marcó el curso del partido. Al poco de reanudarse el choque, los navarros lograron empatar desde el punto de penalti gracias a un Ante Budimir que se convirtió en el máximo goleador histórico de Osasuna en Primera.

EFE Expulsión a Bellingham durante Osasuna-Real Madrid

expulsión a bellingham

En el minuto 40 de la primera parte se produjo una de las jugadas polémicas del encuentro cuando el inglés Jude Bellingham fue expulsado con roja directa. El jugador inglés pasó por delante del colegiado Munuera Montero, y como se aprecia en las imágenes, el árbitro le intentó calmar en alguna ocasión hasta que finalmente le enseñó la roja.

Según ha señalado el propio José Luis Munuera Montero en el acta del partido, el motivo de la expulsión del centrocampista inglés se debe a que se dirigió a él "a escasos metros" pronunciando "Fuck you" (que te jodan).

Acta arbitral del Osasuna-Real Madrid

la explicación de bellingham

Bellingham aseguró que el colegiado "ha cometido un error" al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por "un error de comunicación", y defendió que le dijo "una expresión como joder".

"Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho", aseguró.

Este sábado, en Tiempo de Juego, Stephanie profesora y nativa nos explicó la diferencia entre ambas expresiones. Si pinchas en el siguiente audio podrás conocer la explicación íntegra.

penalti de camavinga

En los primeros minutos del segundo tiempo se produjo otra de las jugadas polémicas del encuentro cuando el colegiado Munuera Montero, a instancias de Trujillo Suárez que estaba al frente del VAR, le aconsejó a que revisara en el monitor un pisotón de Camavinga sobre Budimir dentro del área.

El excolegiado internacional Mateu Lahoz fue claro en su análisis de la acción durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego: "Es una jugada residual, una vez rematado, Camavinga no puede desaparecer y se lo lleva puesto. La jugada ya había pasado".

Acción del penalti de Camavinga sobre Budimir en el Osasuna-Real Madrid

En el tramo final de Tiempo de Juego pudimos escuchar el audio de la conversación entre ambos árbitros difundido por la RFEF y fue analizado por el equipo de comentaristas y entre ellos destacó la indignación de Tomás Guasch: "¿Cómo puede decir este señor, en su sano juicio, temerario, un defensa que va a la pelota? ¿Cómo pueden decir lo que no es verdad? ¿Qué tiene que hacer un defensa? A un tío que ya ha rematado, le pisa como podía haber pisado en el suelo. Eso sí que es un lance del juego. Es que cada cosa más, el descreer en todo esto, es un desastre absoluto".

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).