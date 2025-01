Tomás Guasch desvela lo que haría con el VAR tras la polémica del Real Madrid-Celta: "Y ya vamos tarde"

El Real Madrid consiguió este jueves su pase para los cuartos de final de la Copa del Rey después de ganar en la prórroga 5-2 al Celta.

ENDRICK

La figura del final del partido fue el joven jugador brasileño Endrick, que con dos goles, terminó por dar la victoria al Real Madrid. Él fue el autor del 3-2 en la segunda parte de la prórroga, y también fue suyo el último para cerrar la goleada 5-2. El propio Endrick atendió a la prensa tras el encuentro y analizaba así el choque.

"Un partido muy duro pero tenemos que ganar siempre. Ha sido hasta el final, muy contento de ganar, es lo que queríamos. Estábamos ganando 2-0 y dejamos encajar dos goles. Es duro una prórroga, tienes que dar un poco más. Esto es el Madrid, tenemos que luchar hasta el final", dijo en zona mixta.

EFE Endrick celebra uno de sus goles contra el Celta besando la camiseta del Real Madrid

"El primer gol es muy importante para mí porque íbamos 2-2. Me gustan estos partidos y esta afición. Ahora, a entrenar para el próximo partido", añadió en declaraciones a Real Madrid TV.

La figura de Endrick fue analizada por Tomás Guasch en su Tiempo de Análisis de este viernes: "El problema que tiene Endrick es la edad y el momento en el que ha llegado al primer equipo"

Guasch comparó la aparición de Endrick con la de Lamine Yamal en el Barça: "Pienso en Lamine Yamal. Que hubiera sido de este chico si coincide con Messi, Suárez y Neymar. En su posición jugaba Messi"

EFE Lamine Yamal celebra uno de los goles ante el Betis

"Los jóvenes necesitan tener a favor el tiempo que vive el equipo", añadió Guasch sobre el papel de estos jugadores.

POLÉMICA

La victoria del Real Madrid estuvo rodeada de polémica. Justo antes del primer gol marcado por Kylian Mbappé, los jugadores del Celta pidieron penalti por un derribo de Lunin sobre Swedberg. Esa acción fue justamente anterior a la jugada del gol del galo, sin embargo, ni el colegiado Munuera Montero sobre el campo, ni Hernández Hernández en el VAR, vieron pena máxima en el derribo.

El posible penalti de Lunin a Swedberg en el Real Madrid - Celta

La jugada no dejó dudas en la retransmisión de Tiempo de Juego y Paco González la analizó tras observar las repeticiones que ofreció la televisión. "Creo que no toca el balón Lunin", empezó diciendo el director de Tiempo de Juego. A lo que Pedro Martín respondía: "Si Lunin no le toca, es penalti porque le toca los pies".

Debido a esta polémica, Tomás Guasch se preguntaba lo siguiente en su #TiempodeAnálisis de este viernes: "A ningún tío del VAR se le ocurrió decir vamos a revisarlo ¿Pa qué sirve el VAR? Para ser quemado, y ya vamos tarde".

Otra jugada polémica que protesta el Celta es un posible penalti por manos de Rüdiger, pero que fue anulada por un fuera de juego previo de un jugador vigués en un instante anterior.

Fuera de juego del Celta antes de las manos de Rüdiger

enfado vigués

La Federación de Peñas del RC Celta anunció este viernes un acto de protesta el próximo domingo, durante el partido contra el Athletic Club de LaLiga, por los arbitrajes que está sufriendo el equipo de Claudio Giráldez, el último anoche en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Este acto, según el comunicado de los peñistas, consistirá en realizar “cinco minutos de pitos” al comienzo del partido contra el conjunto bilbaíno.

Esto se une al mensaje enigmático que dejó el capitán Iago Aspas a través de las redes sociales, en respuesta a un post del Celta.

