El delantero argentino del Manchester United, Alejandro Garnacho, ha sido protagonista durante las últimas horas por el gesto que ha tenido con un niño a la salida de un entrenamiento.

Un pequeño, ataviado con la equipación de la seleccióna argentina y con la bufanda del jugador del Manchester United, acude al coche de Garnacho para hablar con él y confesarle que el gol de chilena que marcó el pasado domingo fue el gol más bonito que había visto nunca.

Tras una pequeña conversación, Garnacho le regala las botas con las que marcó ese tanto el pasado domingo provocando la emoción del niño como se puede ver en el vídeo que aparece a continuación.

Garnacho emula a Rooney

El delantero argentino del Manchester United irmó el pasado domingo uno de los golazos del año con una chilena impresionante frente al Everton similar a la que firmó Wayne Rooney en febrero de 2011 durante un derbi contra el Manchester City.

Garnacho paralizó el tiempo en Goodison Park a los tres minutos del inicio del duelo entre el Everton y el United. En los primeros compases del partido, recogió un centro de Diogo Dalot desde la banda derecha para, libre de marca, enganchar una chilena que entró por la escuadra del segundo palo de la portería defendida por Jordan Pickford.

Golazo de chilena de GarnachoCordon Press

Sin duda, será uno de los goles más impresionantes de la temporada y aparecerá como uno de los candidatos a ganar el premio Puskàs que otorga la FIFA al mejor tanto del curso. Precisamente, ese galardón no lo consiguió Rooney en 2011. Al ex jugador del Manchester United, su golazo de chilena, icónico de la pasada década, no le sirvió para llevarse un premio que alzó Neymar gracias a su tanto al Flamengo con la camiseta del Santos.

Alejandro Garnacho imitando la celebración de Cristiano RonaldoCordon Press

Además de dejar esa obra de arte, Garnacho también dejó una celebración que dio que hablar por emular el 'Siuuuuu' de Cristiano Ronaldo. El argentino ya aseguró en alguna otra ocasión que el luso es uno de sus ídolos y llega a pensar de él que "es el mejor de todos los tiempos".

Victoria del United

El Manchester United acabó llevándose el encuentro del golazo de Garnacho por 0-3 ante el Everton, aunque el club de Liverpool mereció más de lo que dijo el marcador, pero ese tanto de Garnacho a los 3 minutos de juego fue un jarro de agua fría ya que desde entonces estuvieron todo el choque a remolque.