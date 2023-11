Manolo Lama habla del deseo de Ancelotti hasta que se recuperen los lesionados: "Lo tiene claro"

El Real Madrid goleó facilmente al Cádiz en el partido correspondiente a la 14ª jornada de Primera División y se coloca líder provisional de Primera División, a falta del Girona - Athletic de Bilbao de este lunes. Además, los blancos aprovechan el empate del Barcelona en Vallecas y se coloca con cuatro puntos por encima del conjunto azulgrana. Rodrygo fue el gran protagonista del encuentro, con dos golazos que encarrilaron la victoria blanca y con una asistencia a Bellingham, que marcó su undécimo gol en Liga en un contragolpe que finalizaba con un disparo cruzado ante 'Conan' Ledesma. Antes de que comenzara el partido, la noticia saltó en el calentamiento, cuando Brahim tuvo que retirarse por unos problemas intestinales y le sustituía en el once inicial el delantero brasileño, que supo aprovechar la oportunidad de jugar en la banda izquierda por la baja de Vinicius.

CÁDIZ, 26/11/2023.- El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham celebra su gol, tercero del equipo blanco, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga que enfrenta al Cádiz CF y el Real Madrid hoy domingo en el Estadio Nuevo Mirandilla. EFE/Román Ríos.









Rodrygo, la estrella del partido

Rodrygo marcó el primer gol con una llegada al área en el minuto 24 y con un disparo después de marcharse de varios defensa que entraba por la escuadra izquierda de Ledesma. Con este gol, el brasileño demostraba que la banda izquierda es la posición que más le gusta, aunque el hueco está bien tapado por Vinicius pero que estará de baja los dos próximos meses por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El segundo gol lo hacía tras el descanso, cuando volvía a coger el balón en el lado izquierdo del área, repetía su conducción de balón hacia el punto de penalti y marcaba con un tiro colocado que entraba rozando el palo izquierdo gaditano.

Estos dos goles y el partidazo del delantero brasileño abrió el debate sobre dónde debía jugar Rodrygo en el Real Madrid, sabiendo lo casi imposible que tiene la opción de jugar por esa banda izquierda donde brilló en Cádiz. La realidad es que el joven jugador suele jugar en la banda derecha, pero Ancelotti le ha colocado en muchas ocasiones de delantero, zona que él mismo ha reconocido que no le gusta. En la entrevista que le hizo Juanma Castaño en El Partidazo de COPE hace dos semanas, Rodrygo afirmó que había hablado sobre este tema con su entrenador: "Ancelotti sabe que no me gusta jugar de nueve pero lo hago por el equipo y por él; creo en él. Sabía lo que yo estaba diciendo. Para mi Ancelotti es muy importante. Siempre me ha ayudado cuando no me salían las cosas".

CÁDIZ, 26/11/2023.- El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes celebra su gol, el primero del equipo blanco ante el Cádiz CF, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga que enfrenta al Cádiz CF y el Real Madrid hoy domingo en el Estadio Nuevo Mirandilla. EFE/Román Ríos.





Rodrygo habló en Real Madrid TV sobre qué gol le había gustado más: "Me quedo con el primero, por el caño, es un poco más bonito. Pero son dos golazos. En el caño no tenía mucho que hacer porque me cerraron los dos… Luego tuve tiempo para chutar bien. El segundo fue en un contraataque y Bellingham libera espacio para mí con un movimiento, regateo y meto otro golazo".

La opinión de Manolo Lama sobre el partido

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó la victoria de los blancos en Cádiz y destacó el gran partido de Rodrygo y el haber mantenido la portería a cero: "El Real Madrid ha salvado su primer 'match ball' y de una manera impresionante, 0-3. Tiene mérito con las bajas que tenía Ancelotti. El nombre propio ha sido Rodrygol. Si alguien tenía dudas de su calidad y categoría, les invito a que vean los dos goles que ha marcado, de crack. Encara, se va de tres y tiene la definición que ha tenido, demuestra que el Real Madrid tiene Rodrygol para rato. Ancelotti lo tiene claro, de aquí a que se recuperen los lesionados, portería a cero. Objetivo cumplido".

