¿Podría ocupar Rodrygo la banda izquierda de Vinicius?, en el Tertulión de los domingos

Este domingo, comenzamos hablando en el Tertulión de Tiempo de Juego del protagonista de este domingo: Rodrygo Goes. El delantero del Real Madrid fue el autor de dos golazos en la victoria de los blancos ante el Cádiz (0-3). Rodrygo iba a ser suplente de inicio porque Ancelotti decidió dar la titularidad a Brahim, pero el joven jugador sufrió un problema intestinal que hizo que se quedara en el banquillo y se decidiera a última hora. El brasileñoiba a quedarse fuera porquellegó de sus compromisos internacionales el jueves y con un problema en la rodilla, aunque llegaba a este partido recuperado, como se demostró nada más empezar el encuentro.





Rodrygo celebrando su gol contra el ValenciaEFE

CÁDIZ, 26/11/2023.- El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes celebra su gol, el primero del equipo blanco ante el Cádiz CF, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga que enfrenta al Cádiz CF y el Real Madrid hoy domingo en el Estadio Nuevo Mirandilla. EFE/Román Ríos.





Después del partidazo de Rodrygo,en Tiempo de Juego se abrió el debate de si debería optar a la banda izquierda que ocupa Vinicius, pero que estará de baja los dos próximos meses por lesión. Durante este tiempo, está claro que Rodrygo va a ser el que ocupe ese puesto, que lo prefiere muy por delanta del puesto de nueve. Él mismo le reconoció a Juanma Castaño en la entrevista de El Partidazo de COPE que Ancelotti sabía que el puesto de delantero centro no le gusta. Paco González comentó que, para él, Rodrygo "es un buen nueve, un buen extremo derecho y un sobresaliente en el extremo izquierdo; pero yo prefiero ahí a Vinicius. Ahora tiene una oportunidad para liarla parda".

Manolo Lama también comentó el gran partido del brasileño, hablando de qué es lo que le perjudica: "En la izquierda es un nueve y en la derecha un cinco con seis; pero lo 'malo' de Rodrygo es que es bueno en todos sitios".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Kepa o Lunin?

En el Tertulión también se habló de si podría haber dudas de quién debe ser el portero titular: Kepa o Lunin. El portero ucraniano había hecho un partidazo en Cádiz y parecía que podía optar al puesto de portero titular, tras haber aprovechado la baja por lesión del portero español. Esta duda la atajó Ancelotti rápidamente en la rueda de prensa posterior al partido ante el Cádiz, donde confirmó que Kepa será el titular.

Lunin, en el encuentro ante el CádizLaLiga





Paco González y Santiago Cañizares se quejaron de que el entrenador italiano podría haber sido más cariñoso con Lunin después de su gran trabajo, aunque decidiera que la portería la va a ocupar Kepa. Para Paco, "el Real Madrid necesita un portero que salga, por eso creo que Lunin le viene mejor, porque la defensa blanca está acostumbrada a Courtois". David Albelda comentó lo positivo de estos partidos de Lunin: "Ha sabido ponerse en el escaparate y queda libre la próxima temporada".





Continúa el mal juego del Barcelona

El Real Madrid le saca cuatro puntos al Barcelona, después del empate de los azulgranas en Vallecas (1-1) en un partido en el que salvó un punto gracias a un gol de Lejeune en propia puerta. Miguel Rico mostró su preocupación afirmando que "sus mejores jugadores soni chicos que no deberían luchar por eso... Xavi dijo que el haber ganado la Luiga y la Supercopa ha hecho que se hayan conformado, pero si juegas en el Barcelona y te conformas, ya te puedes marchar del club. En el Barça, lo anormal es no ganar nada y este año tiene pinta de estar cogido con alfileres. Xavi no está dejando huella".





En el Tertulión se habló de qué parte de culpa tiene Xavi en el mal juego del Barcelona y esto coincide con que Laporta vio este domingo el partido del filial, entrenado por Márquez. El mejicano es muy amigo de algunos directivos de la junta azulgrana.