Poli Rincón sorprende ante la pregunta de Paco González sobre la elección entre Rodrygo y Vinicius

Rodrygo Goes ha sido el jugador más destacado de la victoria del Real Madrid al Cádiz (0-3) fuera de casa. Esto, junto a la reciente nueva lesión de Vinicius, ha hecho resurgir el debate de cuál es el mejor extremo que tiene el conjunto blanco a día de hoy. El número siete está viviendo su segunda lesión de este principio liguero y su temporada es la sombra de la anterior hasta el momento. Rodrygo comenzó generando muchas dudas en la afición, pero ahora mismo es uno de los jugadores más en forma.

El Real Madrid arrasa en Cádiz

El equipo de Carlo Ancelotti llegaba al Nuevo Mirandilla con muchas bajas y ciertas dudas sobre la posible alineación del equipo para este encuentro. Rodrygo Goes era duda para el partido pero entrenó con el equipo en el día de ayer y terminado siendo titular y estrella en tierras andaluzas. El técnico italiano ha comentado que el brasileño "ha vuelto, ha marcado la diferencia en el partido de hoy".

El Real Madrid ha pasado por encima del Cadiz con dos tantos de Rodrygo y otro de Jude Bellingham, que también reaparició en este encuentro. Un partido dominado por el conjunto blanco pero en el que Lunin ha sido uno de los actores principales, con varias acciones destacadas. Sin embargo, Carlo Ancelotti aseguró en rueda de prensa "si Kepa está bien contra el Granada va a jugar".

El bajón de Vinicius

El número siete del equipo merengue tuvo un gran papel en las dos últimas temporadas. Sin embargo, Vinicius ahora mismo es la sombra de aquel extremo. No todo ha ido viento en popa precisamente para el brasileño que en los pocos meses que llevamos de competición ya se ha lesionado en dos ocasiones. Ahora, se encuentra en el proceso de recuperación de su reciente rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal en su pierna izquierda, sufrida en el encuentro de Colombia contra Brasil, del último parón de selecciones.

Esta campaña acumula 975 minutos en 13 partidos con el Real Madrid (10 en liga y 3 en champions). Un poco lejos del ritmo de alcanzar los números que registró el atacante del conjunto blanco en las dos últimas temporadas, en las que jugó 52 y 55 encuentros respectivamente. El equipo merengue confirmó su lesión y comentaron que Vinicius estará de baja entorno a dos meses.

Debate en el extremo del blanco

Ante la ausencia de Vinicius y el buen momento que está viviendo Rodrygo, después de su criticado inicio liguero, resurge el debate en el extremo del Real Madrid. Paco González ha lanzado la pregunta en Tiempo de Juego sobre quién debería ser titular para Carlo Ancelotti en esa posición en una hipotética final de champions. "A mí me gusta más Rodrygo, te lo digo en serio [...] si puedo jugar con Joselu, jugaría con un delantero centro, con un 4-4-2. A lo mejor, en esa final no me entra Vinicius", explicó Poli Rincón.

Vinicius y Rodrygo son dos tipos diferentes de jugador, a pesar de jugar en una posición similar. En el caso de este último, el número once del Real Madrid "es un futbolista que tiene una clase fantástica, cuando juega por la izquierda juega mucho mejor que por la derecha, con la libertad que tiene por la izquierda, como a él le gusta, entrando por dentro, haciendo el eslalon que le encanta" afirmó Poli Rincón.

Rodrygo comenzó la temporada muy criticado porque no conseguía ser decisivo en el último tercio del terreno de juego. Tan solo un gol en los doce primeros partidos de la temporada. Sin embargo, el extremo lleva seis goles y cuatro asistencias en los seis últimos partidos. El brasileño es el jugador que más en forma está ahora mismo dentro de la entidad blanca y le ha dado la vuelta a su situación.

