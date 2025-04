Szczesny: "No hay ninguna tensión entre Ter Stegen y yo"

El portero del FC Barcelona Wojciech Szczesny ha declarado este lunes que tanto él como Marc-André ter Stegen entenderán "cualquier decisión" que tome el técnico Hansi Flick sobre la titularidad en la portería blaugrana ante el posible regreso del alemán, con el que el polaco asegura que mantiene "una buena relación" y que los dos quieren "lo mejor para el equipo".

"Nosotros entendemos muy bien la situación y no es incómodo. Es una situación particular y delicada. Cualquier decisión que pase la entenderemos. Los dos queremos lo mejor para el equipo. No hemos hablado de ello, pero los dos entendemos la situación", ha asegurado el guardameta polaco en la rueda de previa al encuentro de vuelta de cuartos de final frente al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, al que el Barça llega con una clara ventaja tras vencer en el choque de ida por 4-0.

FCB El portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen en un entrenamiento en solitario

"Marc está jugando a un nivel muy alto dese hace mucho tiempo y ha ganado una 'Champions'. Creo que Marc tiene un nivel muy alto y a ver una comparación no tiene ningún sentido. Marc está volviendo al entrenamiento después de una lesión muy grande y cuando este recuperado no habrá muchos porteros que puedan competir a su nivel", ha asegurado Szczesny cuando ha sido preguntado por una comparación con el portero alemán.

la eliminatoria contra el Dortmund

Respecto al choque de este martes frente al Borussia Dortmund, el veterano guardameta ha afirmado que es un "partido grande" y que tienen salir concentrados para conseguir el triunfo. "Es un partido grande, ya he jugado otros partidos en la 'Champions' anteriormente, pero todos estamos en la misma situación de querer gestionar la presión del partido y hacerlo lo mejor posible. Hemos jugado contra un equipo muy difícil, lo será mañana de nuevo. Tenemos que estar concentrados y salir a ganar, no tenemos por qué pensar en perder mañana", manifestó.

"Normalmente con la edad uno gestiona diferente la presión ellos se muestran con más energía, pero con la edad es diferente. Uno intenta mostrar la experiencia y mantenerse tranquilo. Mi español no es muy bueno para ayudar a mis compañeros. Pero sobre todo con la actitud intento ayudar a mis compañeros y al equipo en general", ha declarado respecto a cómo ayuda a los jugadores más jóvenes del equipo a gestionar la presión.

su futuro

Sobre su renovación --termina contrato este verano-- el portero blaugrana ha revelado que es algo en lo que no "piensa demasiado" y que quiere centrarse en dar "su mejor versión". "No es algo en lo que piense demasiado. Tengo contrato hasta final de temporada y de momento me voy a centrar en jugar los partidos y en poder hacer mi mejor fútbol. No quiero perder la energía en renovaciones de contrato o cosas similares para el futuro. Quiero centrarme en el equipo, en el Dortmund y en dar mi mejor versión", apuntó.

Preguntado acerca de que es lo que más le gusta de estar en el Barça, el cancerbero polaco ha asegurado que "ganar" ya que cuando consigues una victoria "te sientes increíble". "Lo que más me gusta es el hecho de ganar. Hace unos meses estaba en la playa y ahora estoy jugando en unos de los mejores equipos de Europa. La parte de ganar es increíble, cuando uno gana se siente increíble. Me gusta mucho, así que el ganar es lo que más me gusta", ha revelado.

"Estaba jugando al golf con mi hijo. Antes de ese momento había recibido alguna señal, pero si estaba con mi hijo y la verdad es que es extraño, porque no habrá muchos jugadores que les hayan llamado estando en esta situación", manifestó el portero polaco acerca del momento en el que le llamó el club blaugrana para sondear su fichaje tras la lesión de Marc-André ter Stegen.

Cordon Press Wojciech Szczesny detiene un balón en el Benfica-Barcelona.

"La primera llamada que recibí fue de Robert Lewandowski. Me ayudó mucho para llegar con mi familia a Barcelona. Tuve mucha suerte de poder coincidir con él en el Barça y también con un grupo de personas que me ayudaron mucho. Es una fase complicada. Lo más difícil fue volver a centrarme en el fútbol cuando lo había dejado. Robert y su familia me han ayudado mucho a que fuera más fácil esta transición", ha declarado sobre el papel de Robert Lewandowski en su proceso de adaptación al club blaugrana.

Finalmente, el polaco ha declarado que meditar es algo que recomienda a todos los jugadores porque "te da una perspectiva diferente y mejor". "No tengo tiempo para explicar mi rutina porque es algo con lo que empecé cuando me mudé a Italia. Me ayudaba a centrarme en el juego y me ayuda mucho en mi día a día. Es algo que recomiendo a todos los profesionales porque te da una perspectiva diferente y mejor. Creo que los jugadores pueden mejorar muchos sus capacidades y si sabes cómo gestionar la presión es algo muy bueno", finalizó.