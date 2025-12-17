La surrealista compra que iba a hacer una de las estrellas de los Spurs con los 530.000 dólares de premio de la NBA Cup: "La llama está más cerca"

San Antonio Spurs y New York Knicks se enfrentaban la pasada madrugada en la final de la NBA Cup. Un partido en el que al margen del título estaba en juego una importantísima cantidad de dinero. Y es que cada miembro del equipo campeón se embolsaría 530.933 dólares. Un dinero que las grandes estrellas es tan solo un pellizco, pero que para otros jugadores puede ser un porcentaje muy alto de su sueldo.

Con ese montante se pueden comprar muchas cosas. Desde un Lamborghini a un apartamento, pero por mucho que se tratara de adivinar nadie conseguiría acercarse a lo que quería hacer con su premio Keldon Johnson, jugador de los San Antonio Spurs. Este alero de 26 años tenía en su cabeza algo mucho más especial. Su intención era comprarse una llama.

Y es que está construyendo un estanque en su rancho a las afueras de San Antonio. Ya cuenta con cabras, vacas, caballos, gallinas, burros... pero le faltaba la guinda del pastel. Una llama. Sin embargo, la derrota ante los Knicks en la final podría hacer que cambien sus planes. Y es que su premio ha disminuido hasta los 212.000 dólares. Habrá que ver si con ese dinero le llega para comprarse su llama.