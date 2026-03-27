Surinam y Nueva Caledonia se quedan sin Mundial

Las selecciones de Bolivia y Jamaica están a un partido de clasificarse para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, después de vencer en las semifinales de la repesca intercontinental a Surinam y Nueva Caledonia, respectivamente.

bolivia remonta a surinam

Bolivia venció (2-1) en Monterrey a Surinam, que buscaba jugar el Mundial por primera vez en su historia, después de que los visitantes sorprendieran a la selección sudamericana con el gol de Liam van Gelderen en el minuto 48.

El combinado entrenado por Óscar Villegas no empató el encuentro hasta el minuto 72, con un tanto de Moisés Paniagua, y solo seis minutos después, Miguel Terceros completó la remontada de Bolivia con un gol de penalti. Ahora se enfrentarán en la final de la 'repesca' a Irak en el estadio del Mundial de Monterrey. El ganador jugará el Mundial y quedará encuadrado en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

jamaica puede con nueva caledonia

Por otra parte, Jamaica derrotó a Nueva Caledonia por 1-0 en Guadalajara (México), gracias al solitario gol de Bailey Cadamarteri tras un error del guardameta Rocky Nyikeine. El combinado jamaicano dominó el encuentro sin excesivos problemas, ante un equipo oceánico que solo remató a puerta en una ocasión en la primera parte.

Jamaica volverá a jugar en Guadalajara el próximo martes ante la República Democrática del Congo en la final de su 'repesca' intercontinental. El vencedor de este partido entrará en el Mundial en el Grupo K, que compartirá con Portugal, Uzbekistán y Colombia.