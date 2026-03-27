La Sub-21 golea en Chipre y acerca su billete al Europeo

La selección española Sub-21 ha goleado este viernes a Chipre (0-7) en Larnaka, en la sexta jornada de la fase de clasificación al Europeo Sub-21 2027, que se disputará en Albania y Serbia, un triunfo que permite a los de David Gordo mantener el pleno de victorias y acercar la clasificación, distanciando ya en cinco puntos a la segunda clasificada del Grupo A, Finlandia.

España dio un pasito más hacia el Europeo Sub-21 de Albania y Serbia del próximo verano con una goleada en Lanarka ante Chipre. Un vendaval ofensivo en el segundo tiempo, en el que consiguieron ver puerta Gonzalo, en dos ocasiones, Fer López, Mayenda, Andrián Niño y Joel Roca, al que se sumó el tanto en propia portería de Harry Mills en la primera mitad, fue suficiente para que los de David Gordo consiguieran su sexto triunfo en la fase de clasificación, donde lideran el Grupo A con cinco puntos de margen con respecto al segundo clasificado, Finlandia.

No fue el mejor arranque el de España en el partido, en el que pese a tener mucha más calidad que su rival, apenas conseguía generar peligro, más allá de un remate de Gonzalo en el primer minuto de partido. Pero al filo de la primera media hora de juego, la fortuna se alió con los de David Gordo para romper el empate en el marcador. Un desafortunado despeje de la zaga chipriota golpeó en Harry Mills y se colaría, en una vaselina perfecta, en la portería.

Europa Press Gonzalo en el partido con la sub 21 Chipre - España

A la 'rojita', el gol de permitió ganar confianza con el balón y encontrar más huecos en la línea defensiva chipriota. Y en una de esas, un centro de Joel Roca, que atacó de cabeza Gonzalo, acabó con el delantero del Real Madrid sobre el césped como consecuencia de un manotazo del meta Stylianou. El árbitro decretaría penalti, pero el propio Gonzalo desaprovecharía la oportunidad de doblar la ventaja errando desde los once metros.

Así, el partido llegaría al descanso con un resultado corto de 0-1 favorable a España. Sin embargo, nada más arrancar la segunda mitad, doblaría su ventaja con un gol de Gonzalo. El '7' de la Sub-21 aprovechó un rechace de Stylianou, tras un gran centro de falta de Peio Canales, para anotar su cuarto gol, que no último, en la fase de clasificación, en la que es el máximo goleador de España.

El segundo tanto permitió a David Gordo dar descanso en el centro del campo a dos jugadores importantes como Marc Bernal y Mario Martín, a los que dieron relevo Fer López y Requena, que debutaba con la Sub-21. Un precisamente el del Celta sería el encargado de anotar el tercero del partido. Tras una gran jugada por banda de Mayenda, Fer López definió desde el interior del área para batir la meta chipriota y sentenciar de manera definitiva el duelo.

Y con la victoria ya en su mano, España seguiría desatada en ataque para seguir castigando la fragilidad defensiva de Chipre. Gonzalo conseguiría su doblete particular tras una gran jugada trenzada entre Fer López, Álex Valle y el delantero blanco, que sólo tuvo que empujarla y de paso aumentar su cuenta de goles con la 'rojita' a cinco, unos minutos antes de dejar su puesto a Adrián Niño.

El del Málaga estaría muy cerca de marcar nada más entrar al campo, pero la cabeza de Stylianou lo evitaría en la antesala del quinto de España. En la siguiente jugada, un balón quedó en el interior del área, y Mayenda, con un remate cruzado, volvería a perforar la portería rival. Un tanto al que se sumarían el de Adrián Niño, con una gran volea, y Joel Roca para cerrar la goleada.