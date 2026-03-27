Roy Hodgson regresa a los banquillos para entrenar a un equipo de la segunda división inglesa

El exseleccionador de Inglaterra Roy Hodgson ha sido nombrado nuevo entrenador interino del Bristol City, club de la Championship, a sus 78 años, y regresa 44 años después a un equipo al que ya dirigió en 1982.

Hodgson, cuyo último cargo como entrenador terminó cuando dejó el Crystal Palace en febrero de 2024, sustituye al técnico austriaco Gerhard Struber hasta el final de la temporada.

"He mantenido conversaciones muy positivas con la directiva y estoy realmente ilusionado por la oportunidad de ayudar hasta el final de la temporada. Nos pondremos manos a la obra de inmediato y buscaremos un resultado positivo el Viernes Santo", señaló en declaraciones a la web oficial del club.

Los 'Robins' ocupan la decimosexta posición en la Championship, la segunda división inglesa, y visitan al Charlton el próximo viernes. El equipo lleva seis partidos sin ganar, incluida una derrota en la FA Cup ante el Port Vale, equipo de la League One.

El director ejecutivo de la entidad, Charlie Boss, explicó que el nombramiento de Hodgson "va más allá de los resultados de los próximos siete partidos". "Durante lo que queda de temporada, nos ayudará a establecer los estándares y valores del club que necesitaremos para tener éxito en el futuro", apuntó.

"Roy es un entrenador con una amplia experiencia que ha triunfado y ganado al más alto nivel. Nos apoyará a mí, a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico mientras trabajamos para alcanzar nuestro potencial. Estamos en proceso de nombrar a un director deportivo que participará directamente en la contratación de un nuevo entrenador jefe permanente", prosiguió.

El nombramiento de Hodgson le lleva a cumplir medio siglo en el mundo de los banquillos, tras haber conseguido su primer trabajo en el club sueco Halmstad en 1976. Tuvo una breve etapa en el Bristol City en 1982, pero fue despedido tras cuatro meses, antes de pasar a dirigir una serie de clubes, entre ellos el Inter de Milán, el Blackburn, el Fulham, el Liverpool y el West Brom, además de estar cuatro años al frente de la selección de Inglaterra.

Su etapa al frente de los 'Three Lions' terminó con una decepción en la Eurocopa 2016, donde cayeron derrotados ante la modesta Islandia en octavos de final.