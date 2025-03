Las sospechas de Pedro Martín sobre la mano no pitada a Pedraza: "Tiene pinta de eso"

El Real Madrid visitó este sábado al Villarreal en un encuentro que comenzó a las 18:30h en La Cerámica. Encuentro que llega tras el apasionante derbi de la Champions League del pasado miércoles, y un día antes del partidazo de la jornada de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Vinicius, suplente

El Real Madrid salió de inicio contra el Villareal con cuatro cambios respecto al once del derbi de Liga de Campeones del pasado miércoles, entre los que se encontraba un Vinícius Junior que fue suplente al no entrenar con el grupo en los días previos debido a unas molestias musculares.

En lugar de Vinícius entró de inicio Brahim Díaz. Y los otros cambios fueron el obligado de Fran García por Ferland Mendy, lesionado en el derbi; Lucas Vázquez en el lateral derecho, lo que hizo que Fede Valverde volviera al centro del campo y Luka Modric fuera suplente; y Eduardo Camavinga entrando por Antonio Rüdiger, lo que provocó que Aurelien Tchouaméni ejerciera de central.

El once del Real Madrid lo formaron por tanto: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurelien Tchouaméni, Raúl Asencio, Fran García; Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Rodrygo Goes y Kylian Mbappé.

EFE Vinicius y Mbappé, durante el Villarreal-Real Madrid

Malestar en el Real Madrid

Un partido ante el Villarreal que afrontaba el Real Madrid solo tres días después de ganar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, menos de 72 horas de descanso que criticó el técnico Carlo Ancelotti, ejerciendo de portavoz del club en sus ruedas de prensa.

"No lo entiendo pero no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido también", lamentó Ancelotti. "No lo entiendo porque lo mínimo de recuperación son 72 horas pero es el calendario que hay y ojalá un día pueda cambiar".

EFE Carlo Ancelotti ha criticado el calendario de LaLiga y la dureza con el Real Madrid.

"No hay nada más, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se priorizan los derechos de televisión y el dinero, pero no se piensa en el riesgo de lesiones de jugadores. Es lo último en lo que se piensa".

Un poco antes de que se conociera el once del equipo blanco, desde Real Madrid se informó que "El Real Madrid no jugará nunca más un partido que no contemple las 72 horas de descanso entre partido y partido, tal y como recomienda la FIFA”.

polémica

Los jugadores del Real Madrid pidieron penalti en la segunda parte, concretamente en el minuto 66, por una mano de Pedraza dentro del área tras un pase de Valverde atrás hacia Bellingham.

Manolo Lama, durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, lo tuvo claro: "Penalti".

Imagen de la posible mano de Pedraza durante el Villarreal-Real Madrid

"Para mí es un penalti claro, pero ahora con esto de los reglamentos, dicen que la mano está puesta en el suelo, pero mire usted que la mano puede estar puesta en el suelo o yo buscar la mano para ponerla en el suelo cuando me interesa", añadió Manolo Lama.

Por su parte, Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, señaló lo siguiente: "Es la posición en la que ellos interpretan que nunca… que nunca la van a pitar. La mano está en el suelo. Otra cosa que interprete es que no sea inocente".

"Yo sospecho que lo ha hecho sin querer, pero la posición de la mano no es muy natural en el suelo. Yo creo que igual piensa sacar ventaja de esa situación. Los futbolistas son muy habiles, son profesionales. Y esta mano tiene pinta de eso", concluyó Pedro.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Mbappé habla con Gil Manzano durante el Villarreal-Real Madrid

