La sorpresa de Paco González con el homenaje a Kirian Rodríguez durante el partido entre Las Palmas y el Villarreal: "Esto no lo había visto nunca"

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, confirmó el pasado jueves que ha recaído del cáncer que le diagnosticaron en agosto de 2022, un linfoma de Hodgkin, motivo por el que causará baja con el equipo amarillo durante lo que resta de temporada en LaLiga en Primera División.

El futbolista tinerfeño compareció ante los medios de comunicación para dar a conocer la noticia, sin admitir preguntas, como sucedió hace ahora 919 días, cuando anunció la enfermedad que padecía, y que logró superar ocho meses después con su regreso a los terrenos de juego para firmar el ascenso a Primera División.

el malestar de kirian

El jugador, durante su comparecencia, mostró su malestar porque no se hubiera respetado su privacidad en unas circunstancias tan particulares como las que está sufriendo. Lamentó que la noticia se hubiera publicado en los medios de comunicación y que no fuera él quien revelara su enfermedad: "Antes de nada quiero decir tres cosas... La tercera, pedirles disculpas por citarlos nuevamente aquí y no aceptar preguntas, pero con la cantidad de temas candentes que hay y con lo que les gusta a ustedes el morbo, creo que no era el momento de dejarles hacer preguntas. Porque si por segunda vez no hemos conseguido respetar la privacidad de una persona y el derecho a comentar y a decir lo que tiene que decir, no podía permitir preguntas".

KIRIAN RODRÍGUEZ

A continuación dejó un recado para la prensa criticando que algunos medios ya hubieran sacado la noticia para, después, mostrar su decepción con los profesionales sanitarios que habían filtrado lo que le ocurría: "Me hice mas pruebas como una biopsia, me imagino que muchos de ustedes lo sabrán porque la verdad que hasta los enfermeros hoy en día no tienen el respeto de mantener la información dentro de un hospital…", finalizó.

HOMENAJE A KIRIAN

Antes del comienzo del encuentro de este sábado entre Las Palmas y Villarreal, los jugadores de ambos equipos salieron con una camiseta de apoyo a Kirian, y también con una pancarta, con la cual posaron los 22 jugadores, juntos con el equipo arbitral, minutos antes de que el balón echara a andar en un choque que comenzó a las 18:15h peninsular.

EFE Los jugadores de Las Palmas posan con una pancarta de apoyo a su capitán, Kirian Rodríguez

minuto de aplausos

En el minuto 20 del encuentro, tal y como contaron tanto Xuáncar como Juan Francisco Cruz desde el estadio, echaron el balón fuera del terreno de juego y comenzó el segundo homenaje a Kirian con un minuto de aplausos.

"Esto no lo había visto nunca y me ha parecido fantástico", se manifestó en un primer momento Paco González durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

"Yo no sabía que iba a venir esto y me ha parecido fantástico. Un minuto aplaudiendo todo el estadio, los jugadores de los dos equipos", añadió.

"Sólo veíamos a los jugadores aplaudiendo en primeros planos, a Kirian rodeado, supongo, de su madre y de su pareja aplaudiendo también. Todos le estaban aplaudiendo. No veíamos ni dónde estaba el balón", describió el director de Tiempo de Juego.

Un Paco que también aplaudió la decisión del colegiado Hernández Maesos porque "si el árbitro se pone tiquismiquis y dice no, esto no se puede hacer".

