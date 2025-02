El duro reproche de Kirian tras anunciar que vuelve a tener cáncer: "Ni los enfermeros tienen respeto"

El capitán de la UD Las Palmas tendrá que parar hasta final de temporada para recibir quimioterapia por culpa de un linfoma de Hodgkin que ya le dejó fuera de la campaña 2022/2023 y que ahora se le ha reproducido.

Kirian Rodríguez compareció este jueves ante los medios de comunicación en una breve rueda de prensa de apenas 3 minutos y en la que no admitió preguntas. Además, de dar la noticia sobre su enfermedad, el centrocampista quiso dar un tirón de orejas a la prensa y a algunos que le han fallado durante estos días.

El jugador estaba muy dolido porque no se hubiera respetado su privacidad en unas circunstancias tan particulares como las que está sufriendo. Lamentó que la noticia se hubiera publicado en los medios de comunicación y que no fuera él quien revelara su enfermedad: "Antes de nada quiero decir tres cosas... La tercera, pedirles disculpas por citarlos nuevamente aquí y no aceptar preguntas, pero con la cantidad de temas candentes que hay y con lo que les gusta a ustedes el morbo, creo que no era el momento de dejarles hacer preguntas. Porque si por segunda vez no hemos conseguido respetar la privacidad de una persona y el derecho a comentar y a decir lo que tiene que decir, no podía permitir preguntas", lamentó.

A continuación dejó un recado para la prensa criticando que algunos medios ya hubieran sacado la noticia para, después, mostrar su decepción con los profesionales sanitarios que habían filtrado lo que le ocurría: "Me hice mas pruebas como una biopsia, me imagino que muchos de ustedes lo sabrán porque la verdad que hasta los enfermeros hoy en día no tienen el respeto de mantener la información dentro de un hospital…", finalizó.