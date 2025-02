Lo que sorprende a Paco González del arbitraje y que tiene quemado al madridismo: "Nada de fútbol"

El Tertulión de este domingo en Tiempo de Juego siguió a vueltas contra algunos de los graves errores arbitrales que se cometieron durante la jornada del fin de semana en partidos de Primera División.

Paco González volvió a poner la lupa sobre uno de los más polémicos: el arbitraje del Espanyol-Real Madrid de este sábado. "A mí lo que me pareció sorprendente", anunció González, "es que en todo lo que se podía equivocar el árbitro, se equivocó contra el Real Madrid, que eso es lo que 'encabrita' hoy a la peña del Real Madrid".

Paco González analizó las consecuencias de dicho arbitraje y las diferentes interpretaciones que, desde el mundo del fútbol, se hicieron. Así, un aficionado que viera "los vídeos de Real Madrid Televisión" donde se volvió a hablar de Enríquez Negreira, "piensa que hay un negreirazo aquí que están a matarle". Si lo sucedido lo analizan atléticos como "Gonzalo Miró o Petón, que tienen una memoria estratosférica de los favores que ha recibido el Real Madrid, te dice que el Madrid es el equipo del gobierno".

EFE Carlos Romero celebra el primer gol del Espanyol

La única y clara conclusión que Paco González saca de la actuación arbitral en el RCDE Stadium es que "a mí me pareció calamitoso el arbitraje".

El motivo para calificar así el arbitraje es que las jugadas en las que se perjudicó al Real Madrid fueron varias: "La mano, el gol anulado, otro posible penalti, que para mí no es... Son muchas cosas. Y ya es tan ridículo que el del VAR no le diga 'vete a ver la roja', que yo no puedo pensar que sea un gol. Pienso que son muy, muy, muy malos", concluyó.

Al discurso más agresivo que esa misma noche utilizó Siro López, calificando de 'golfería' lo que sufrió el Real Madrid, Paco le quiso corregir explicando que "si tú eres golfo y sibilino, robas en cosas no discutibles. No robas en una cosa tan evidente. El golfo se tapa la cara, eso sería un atraco a cara descubiera. A mí simplemente me parece un error horrible porque ahora mismo ya no entienden nada de fútbol".

LA REACCIÓN DEL REAL MADRID

Como cabe esperar, en el Real Madrid hay cabreo con los árbitros por el partido frente al Espanyol. Tal como informó Miguel Ángel Díaz en El Tertulión, en el Real Madrid tienen varios frentes abiertos a día de hoy: la lesión de Rüdiger, y un calendario apretado con el partido frente al Atlético de Madrid en LaLiga y frente al Manchester City en la Liga de Campeones.

EFE Carlo Ancelotti protesta con los brazos abiertos en el Espanyol - Real Madrid.

El cabreo contra el estamento arbitral es muy notable. Desde el club decidieron que ningún jugador hablase al término del partido frente al Espanyol ante las cámaras de Real Madrid TV, tan solo la valoración del técnico italiano, que calificó de "inexplicable" la dura entrada que sufrió Mbappé de Carlos Romero. Finalmente fue el canal oficial del club el que cargó con más dureza contra el estamento arbitral.

De hecho, jugadores como Fede Valverde son los que confirmaron, en la 'zona mixta' del RCDE Stadium a los periodistas que, desde el club, no les dejaban hacer declaraciones.

Lo que más le preocupa a Carlo Ancelotti, en lo deportivo, tiene que ver con los muchos problemas que tiene para confeccionar una pareja de centrales de garantía, con compromisos tan importantes en el horizonte más cercano.

Rüdiger tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, que le va a dejar entre dos y tres semanas de baja. El central lo había jugado prácticamente todo.

EFE Antonio Rüdiger, en el suelo tras lesionarse en el encuentro Espanyol-Real Madrid

El caso es que, cuando se lesionó Militao, el Real Madrid decidió no fichar. David Alaba, de momento, ha jugado 70 minutos repartidos en cuatro partidos. Se tratará que Rüdiger llegue al partido de vuelta en la eliminatoria frente al City pero lo va a tener complicado. Alaba será titular en la Copa frente al Leganés y se verá cómo se encuentra. Todo indica que la pareja de centrales que veamos en los próximos partidos sea la que conformen Tchouaméni y Asencio.