La jugada más extraña del año en la NBA: Intenta poner un tapón con su zapatilla

Los Oklahoma City Thunder se impusieron por 108-113 a los Orlando Magic y se convirtieron en el primer equipo de la NBA en sellar su billete para la postemporada. Los vigentes campeones, que tienen marca de 54-15, se agarraron a otra noche de inspiración de Shai Gilgeous Alexander para llevarse la victoria apoyados en sus 40 puntos.

Si bien, los focos del partido se los robó su compañero Alex Caruso que dejó una de las imágenes del año al intentar poner un tapón a un jugador de los Magic con la zapatilla. Al base de los Thunder, de 32 años, se le salió una de las zapatillas, pero no le dio tiempo a ponérsela. Con ella en la mano intentó frenar una penetración a canasta de Tristan da Silva, pero el árbitro se dio cuenta y le castigó con una falta técnica.

La imagen de Caruso con el calzado en la mano usándolo para evitar la canasta se ha vuelto rápidamente viral en las redes sociales. "Nunca he estado en una situación así antes. Y, no lo sé, me vino. Sólo pensé que iba a taponarlo y sinceramente no sabía qué señalaría el árbitro. No sabía que iba a ser goaltending y técnica. En el momento en el que tenía la zapatilla en la mano, se me ocurrió utilizarla, pero no de manera maliciosa, pero era como: 'Déjame intentar hacer una jugada para parar la bola'", explicó el jugador de los Thunder, considerado uno de los mejores defensores de la competición.