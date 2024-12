La solución que da Paco González para acabar con las pérdidas de tiempo en el fútbol: "Ahí tumbado"

Las pérdidas de tiempo en el fútbol es algo que hacen todos los equipos, forma parte del desarrollo del juego, aunque muchas veces es vista como una estrategia algo sucia. A lo largo de los partidos de Primera, es común observar como los equipos y jugadores utilizan diversas técnicas para ralentizar el ritmo del juego, porque les conviene el resultado.

Hay muchos motivos por los que perder tiempo, aunque lo habitual es hacerlo cuando llevas un resultado ventajoso en el marcador, especialmente en los últimos minutos. Otros motivos pueden ser el desestabilizar al rival, para generar frustración y desconcentración, la recuperación física, en los minutos finales de partido, ya que los jugadores suelen estar bastante cansados o el reducir el ritmo del juego para recuperar energía y reorganizarse tácticamente.

estrategias para perder tiempo

Hay muchas técnicas para perder tiempo, la simulación de lesiones en la que los jugadores fingen estar lesionados o exageran el impacto de una falta para detener el juego. La demora en los saques, ya sean tiros libres, saques de banda, saques de puerta o de córner. Es muy habitual también el hecho de realizar cambios en los últimos instantes de partido para cortar el ritmo de juego.

Hay estudios que han demostrado que el tiempo efectivo en un partido de 90 minutos rara vez supera los 60 minutos, lo que significa que una parte significativa del tiempo se pierde en las numerosas interrupciones que hay en un encuentro.

Para muchos aficionados, la pérdida de tiempo es algo muy frustrante, ya que interrumpe la emoción del juego y disminuye la cantidad de tiempo efectivo. Sin embargo, hay quienes consideran estas prácticas como parte del fútbol y valoran que hay que tener picardía para jugar al fútbol.

En cualquier caso, la pérdida de tiempo sigue siendo un tema recurrente en los debates sobre cómo mejorar el deporte, garantizando que el espectáculo sea justo y emocionante para todos. Paco González trata este tema comparándolo con otros deportes como el rugby, que no se pierde apenas tiempo.

el análisis de paco gonzález

"Ayer en momentos de calentura de la comida estaba Pedrito proponiendo cosas ahí y yo, harto de estar harto, le dije, ¿sabes lo que hay que hacer en el fútbol español? De verdad, para que ganen ritmo los partidos, que se juegue con el lesionado en el suelo, que da igual, no se para, el que se ha caído al suelo, que se levante.

No, no digas eso Paco. Y decía, y no sé qué me decía, y si está el lesionado le digo, pues lo cambien, ya está, en rugby atienden al tío que está en el entrenador de juego, pero que no se pare, o sea, tal en suelo, pues que se levante.

PA / Cordon Press Lesión en el Rugby

Lo que pasaba en el fútbol hace muchos años, que se levante. En el rugby entran en mitad del partido. Tiene una brecha en la cabeza, si no entran. Pero que no intervenga para el fuera de juego, claro, ya te he dado el tío tumbado ahí.

