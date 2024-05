Tres semanas faltan para que se dispute la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, que se jugará en Wembley el próximo 1 de junio.

La maquinaria está en marcha y a comienzos de la semana el Real Madrid, por ejemplo, dio a conocer a los socios agraciados con entradas para esta final.

Los blancos recibieron más de 20.000 solicitudes - cada solicitud podía pedir hasta 6 entradas - y por tanto, el martes se realizó el sorteo para conocer a los socios agraciados con esas entradas.

El club adjudicó 18.982 entradas a los socios en este sorteo, cuyo resultado fue el siguiente: Tenían derecho a adquirir localidades las solicitudes comprendidas entre la 11.373 y la 15.812, ambas incluidas.

Este viernes se pasó por Deportes COPE con Luis Munilla el socio de la 'Peña El Viajero Blanco' Luis Felipe. Él fue uno de los agraciados en el sorteo y el club le permitía comprar entradas a partir de hoy viernes 17 de mayo a las 12:00h, pero cuando se metió a comprarlas, la más barata era por 500 euros y él tenía pensado ir a la final con sus dos hijos de 13 años.

"Durante la semana he pasado por todos los estados: esperanza, ilusión, cabreo…", apuntó el socio al comienzo de la charla con Munilla.

"Eché la solicitud con mi hijos para ir a la final y nos tocó de los últimos números. Recibí el correo del club y hoy a partir de las 12h podría entrar. Cuando he ido a adquirir las entradas, las mas baratas ascendían a los 500 euros", relataba Luis Felipe.

A èsar de ello, él aseguraba que no iba a poder ir por la cantidad de dinero que tendría que pagar por las entradas y por el viaje para él y para sus dos hijos de 13 años. Calculó que le costaría unos 4.500 euros el total del viaje y entradas: "No he comprado, no creo que las compre y se lo transmito a los socios".

"Me he cansado de leer y escuchar que la FIFA iba a dejar entradas a los fans, que había que cuidarlos y se está pagando 1.000 euros por el charter", denunciaba el seguidor merengue.

En el momento de la entrevista todavía no le había comentado nada a sus hijos y confesó que iba a ser díficil decírselo. Durante la entrevista, Luis Felipe indicó que él fue con su padre a anteriores finales del Real Madrid, pero que desde que falleció su padre se le habían quitado las ganas de volver, "pero con esta había recobrado la ilusión".

"Es un palo porque las solicitudes las echaron ellos", decía Luis Felipe mientras que no podía aguantar la emoción. "Ganar o perder casi te da igual a la edad que tengo. Ya superé los cabreos de no comer por perder"

"El fútbol no puede ser de las élites. Es difícil ser socio del Madrid, que te toque las entradas…", sentenciaba el socio merengue. El precio de las entradas para la final está puesto por la UEFA, por tanto el Real Madrid no tiene culpa en este aspecto.

Locura también en Alemania

Unos 25.000 aficionados del Borussia Dortmund, los que consigan entrada desde el club, además de los alemanes que compren los boletos a través de la UEFA, podrán ver en directo la final que enfrentará a su equipo al Real Madrid en el Estadio de Wembley, en Londres, en la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio.

Pero si es alta la demanda para conseguir entrada de los propios incondicionales germanos -400.000 solicitudes ha recibido el conjunto de la Renania del Norte-Westfalia por parte de sus aficionados-, algo más elevada es la disponibilidad para encontrar transporte con el que llegar a la capital británica.

