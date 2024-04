Siro López señala lo que pasaría si la celebración de Fermín en El Clásico la hace Vinicius: "Provocador"

Fermín López se marchó del Santiago Bernabéu con un gol que celebró efusivamente, aunque la alegría le duró poco porque el Real Madrid empató a los pocos minutos. Su gesto a la grada dio mucho que hablar tras El Clásico en El Tertulión de Tiempo de Juego. Uno de los que se encargó de denunciarlo fue Siro López.

El empate no le servía al Barcelona, no le quedaba otra que lanzarse de nuevo por el gol del triunfo y ofrecer al Real Madrid la posibilidad de correr. Fue cuando los cambios de Ancelotti cumplieron su papel. Después de que 'Vini' perdonase en el primer aviso, un mano a mano con Ter Stegen antes de dejar el partido.

Con Brahim fresco de piernas para conducir la transición que cerró LaLiga en el minuto 91. La aportación decisiva de Lucas Vázquez y la resurrección goleadora de Bellingham en el segundo palo para desatar la locura en un Bernabéu orgulloso del espíritu de lucha de sus jugadores.

Pero en el momento del gol de Fermín, el 1-2, la situación era bien distinta. Después de mandar a guardar el balón en lo más profundo de la red de Andriy Lunin en el que era el 1-2 provisional del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, el centrocampista se dirigió hasta la grada de los madridistas y celebró como lo suele hacer Jude Bellingham.

La celebración de Fermín

No fue un gesto bien acogido por la afición del Real Madrid, que tras la culminación del partido ha publicado un sinfín de mensajes en las redes sociales mofándose del centrocampista culé y castigando que estaba intentando provocar a quienes estaban disfrutando del choque desde sus asientos, sobre todo porque faltaban veinte minutos para el final del partido.

MADRID, 21/04/2024.- El delantero brasileño Vinicius Jr., del Real Madrid, intenta marcar ante el portero alemán del FC Barcelona, Ter Stegen (izda), durante el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y FC Barcelona, disputado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Para el madridismo era muy pronto una celebración de ese calibre y así lo han dejado claro en las plataformas sociales. Uno de los mensajes fue visto por Vinicius Júnior, que ha respondido con un emoji riéndose: "Él (refiriéndose a Fermín López) creía que era Jude Bellingham"

"Provocador"

Un oyente de El Tertulión de Tiempo de Juego decía si lo que ha hecho Fermín en la celebración del segundo gol, lo hace Vinicius en el Camp Nou, "se lo comen vivo": "Esa celebración, lo siento, pero es para provocar". "Ya lo hizo Messi y enseñó la camiseta", comentaba Miguel Rico.

?? Fue un partido polémico y los futbolistas lo incendiaron más tras El Clásico



Se pudo comprobar con esta reacción de Vinicius Júnior en las redes sociales

"Tiene razón el oyente", reflexionaba Siro López. "No, es una suposición", defendía Miguel Rico, "si eso no vale". Juanma Castaño también dio su opinión: "Sí, pero tiene toda la razón, si Vinicius hace eso en apoyo de Montjuic, le caen unos palos tremendos". Miguel Rico defendía que "Fermín, en la jerarquía de futbolistas, está en el escalón 15".

"¿Y qué tiene que ver?", contestaba el presentador de El Tertulión de Tiempo de Juego. "Pues que no tiene la misma trascendencia", contestaba Miguel Rico, "¿con Messi qué pasó? Que se cabrearon un momento y fuera". "Pero es una provocación", insistía Siro López, mientras el primer tertuliano que aprovechó el mensaje del oyente seguía defendiendo que "no es ninguna provocación".

MADRID, 21/04/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Fermín López celebra su gol durante el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y FC Barcelona, disputado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Siro López seguía insistiendo en que "si lo hace Vinicius sí". "Subirte en la valla del estadio del eterno rival, delante de la afición, y hacer eso, para mí, tiene un punto de provocación", defendía Juanma Castaño, mientras Miguel Rico contestaba: "Como eso no ha pasado y a mí no me habréis escuchado decir que Vinicius ha provocado al público del Barça celebrando un gol, no me habléis como si yo estuviera en la valla chillando".