Siro López explica por qué el Real Madrid le hace "un flaco favor" a Vinicius con su defensa tras la expulsión

Acaba de comenzar el 2025 y Vinicius ya es protagonista negativo en el primer partido jugado por el Real Madrid. El viernes, los blancos se enfrentaron al Valencia en el partido aplazado por la DANA y los de Ancelotti acabaron remontando y ganando 1-2, para acabar siendo líderes de la Liga a falta del partido del Atlético de Madrid del próximo fin de semana.

Hugo Duro comenzó adelantando al conjunto dirigido por Carlos Corberán, que se estrenaba en el banquillo ché tras la destitución de Baraja, y el Real Madrid logró remontar con dos goles en los últimos minutos de Modric y de Bellingham, que marcó en el minuto 96 cuando su equipo jugaba con diez jugadores. Antes de los dos goles que le dieron la victoria al Madrid, Vinicius vio la tarjeta roja después de un golpe sobre Dimitrievski. El árbitro Soto Grado expulsaba al delantero brasileño después de ser llamado por el VAR para que revisara la jugada con el portero valencianista.

EFE VALENCIA, 03/01/2025.- Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham (d) celebra con sus compañeros su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga que Valencia CF y el Real Madrid disputan hoy viernes en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/Manuel Bruque

Según redactó el árbitro en el acta, Vinicius fue expulsado: "Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas". Y para conocer la posible sanción que le caerá al brasileño, es clave el detalle del acta en el que pone "el balón no estaba en disputa", porque es lo que hace que no se considere agresión. Como la acción viene tras un fuera de juego y la jugada quedaba anulada por el asistente, Soto Grado considera que el partido estaba detenido.

Isaac Fouto dijo en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego que el acta es benévola con el jugador madridista porque si se hubiera considerado que el balón estaba en juego, habría sido sancionado con un mínimo de 4 partidos y no 2 como parece que decidirá este martes el Comité de Competición. Si hubiera sido así, Vinicius no podría haber jugado, además del encuentro de 1/16 de Copa este lunes, el partido de semifinales de la Supercopa de España que disputará el Madrid este jueves contra el Mallorca ni una posible final el próximo domingo.

EFE VALENCIA, 03/01/2024.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior (i), agrede al guardameta macedonio del Valencia, Stole Dimitrievski, en la jugada que ha significado la expulsión del delantero madridista durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Valencia y Real Madrid en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE / Manuel Bruque.

El Real Madrid se quejó tras el partido por la roja a su jugador porque creen que, como mucho, era tarjeta amarilla. Carlo Ancelotti defendió en rueda de prensa esta postura: "Seguimos con la convicción de que no era roja, era amarilla. Yo sigo con esto y esperamos que no le caigan partidos. No estoy en su piel, pero es difícil aguantar todo lo que ha pasado y lo que pasa; los insultos… No es sencillo. Él intenta mejorar y aguantar. Está triste por la roja, pidió disculpas, pero tenemos que mirar adelante".

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, el éx árbitro Mateu Lahoz mostró su enfado por la decisión de Soto Grado de expulsar a Vinicius porque cree que el VAR no debió entrar en una jugada así y porque cree que no era para que se le mostrara tarjeta roja: "El VAR no llegó para esto. Lo hemos hablado mil veces. Y lo más increíble, para que esto se considere conducta violenta, debe haber fuerza excesiva".

el enfado de siro lópez con vinicius

En El Tertulión, Siro López fue muy crítico con la actitud de Vinicius por su reiterados problemas en los partidos: "Es ya el cantar de todos los días. Yo puedo entender que ante los insultos, ante las provocaciones y tal, conteste porque cada uno tiene su carácter. Pero lo que no puedes hacer es estar protestando desde el primer minuto de juego cualquier decisión arbitral. Tú no puedes arriesgarte a que te enseñen segunda cartulina amarilla por reclamarle al árbitro una falta en el centro del campo. Y esto es el cantar de todos los partidos. Y alguien tiene que poner, decir basta. O sea, alguien tiene que decir, y no me vale, no, es que de forma interna, pues oiga, de forma interna no sé lo que están haciendo. Desde luego, con las declaraciones que se hacen continuamente, flaco favor le están haciendo".