El enfado de Mateu Lahoz por la imagen mostrada a Soto Grado en la expulsión de Vinicius: "Insostenible"

El Real Madrid logró ponerse líder de LaLiga después de lograr una gran victoria en Mestalla ante el Valencia (1-2). Los blancos se vieron obligaron a remontar el gol inicial de Hugo Duro, y le dieron la vuelta al marcador con tantos de Modric y Bellingham al final del encuentro y después de que Vinicius fuera expulsado por una golpe sobre Dimitrievski.

El Valencia llegaba al partido con la novedad de Carlos Corberán en el banquillo tras la destitución de Baraja y su equipo demostró que quería reaccionar la mala racha que le hace estar en la penúltima posición y salió con más ganas que nunca. Esto hizo que se adelanta gracias a un gol de Hugo Duro, que marcó a puerta vacía tras un paradón de Courtois a un tiro de Javi Guerra en el minuto 27.

EFE VALENCIA, 03/01/2025.- El delantero del Valencia Hugo Duro celebra su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga que Valencia CF y el Real Madrid disputan hoy viernes en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/Manuel Bruque

El Real Madrid pudo empatar al volver de los vestuarios pero un penalti cometido sobre Mbappé no lo aprovechó Bellingham, que disparó al palo. Soto Grado decidía pitar pena máxima después de que antes del descanso no hiciera lo mismo tras una posible falta de Tárrega sobre Vinicius dentro del área.

Los blancos vieron cómo se quedaban con diez jugadores por la roja directa a Vinicius. El brasileño golpeó con sus manos al portero valencianista y el VAR llamó al árbitro para que revisara la jugada y, tras ver la repetición, decidía expulsar al brasileño. Un Real Madrid con diez jugadores logró el empate con un gol de Modric, que recibió un gran pase de Bellingham en la frontal del área y que el croata no desaprovechó.

CORDONPRESS Soto Grado expulsa a Vinicius durante el Valencia-Real Madrid en Mestalla

En el minuto 96, con nueve minutos de añadidos, un regalo de Guillamón en la salida de balón dejó completamente solo a Bellingham y el inglés le daba la victoria a los hombres de Ancelotti, que aventajan en dos puntos al Atlético de Madrid, pero con un partido más, y al Barcelona, en cinco.

EFE VALENCIA, 03/01/2025.- Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham (d) celebra con sus compañeros su gol durante el partido de la jornada 12 de LaLiga que Valencia CF y el Real Madrid disputan hoy viernes en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/Manuel Bruque

Vinicius, protagonista del partido con su expulsión, publicó un tweet para pedir perdón a sus compañeros y dar las gracias al equipo por su victoria pese a jugar con diez jugadores:

el enfado de mateu lahoz por la roja a vinicius

La gran polémica del partido fue la expulsión de Vinicius, que dejó al Madrid con diez jugadores. El ex árbitro Mateu Lahoz mostró su enfado en Tiempo de Juego al comentar la jugada: “El VAR no llegó para esto. Lo hemos hablado mil veces. Y lo más increíble, para que esto se considere conducta violenta, debe haber fuerza excesiva. Y de verdad que la toma que nos han mostrado, porque ahora la de la producción televisiva es infinitamente mejor de lo que ha visto el compañero cuando ha sido llamado desde el VAR. Si tú eres llamado desde el VAR, no te pueden condenar a tomar una decisión de este calibre con la toma que él ha visto. Porque es una toma que está muy lejana, que no te permite evaluar esa fuerza excesiva para que puedas aplicar el reglamento acorde a tu interpretación. Es algo totalmente insostenible en una competición como la Liga Española que se usa el VAR con la toma que el árbitro ha visto y que pueda evaluar que esa acción que ha hecho Vinicius sobre Dimitrescu sea con fuerza excesiva”.