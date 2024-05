Siro López anticipa la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid: la fecha de su fichaje y el anuncio oficial

Kylian Mbappé explicó tras su último partido con el PSG que lo que tuvo "no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también serán fantásticas", en una clara referencia al Real Madrid. Pero, ¿cuándo llegará el momento del esperado fichaje y su correspondiente anuncio? Siro López puso su guinda en Tiempo de Juego.

Mbappé atendió a los periodistas tras ganar la copa francesa y uno fue muy directo. "¿Por qué no dices que ya has firmado con el Real Madrid?", le preguntó a Mbappé que explicó que "porque creo que, antes de nada, debía despedirme y quería acabar bien con mi club".

El delantero francés añadió que "habrá tiempo para todo, anunciaré mi nuevo club llegado el momento", dijo Mbappé que deslizó que eso será dentro de "pocos días, no hay ningún problema". Lo que no sabe aún es si será antes de incorporarse a la concentración de la selección francesa para preparar la Eurocopa.

"No lo sé todavía porque faltan algunos detalles", confesó Mbappé. Unos detalles que no son otros que el PSG dé el OK a que el Real Madrid presente al delantero antes del 30 de junio, cuando acaba su contrato con el equipo parisino. Por eso lo que sabe Siro López es muy importante y los oyentes de Tiempo de Juego lo escucharon.

Kylian Mbappé

La despedida de Kylian Mbappé del fútbol francés, el que ha tiranizado a niveles insospechados, el último partido de la leyenda con el Paris Saint-Germain, su último baile, acabó con un título, la Copa de Francia, el decimoquinto para los parisinos, en un partido en el que venció al Olympique de Lyon por 2-1 con goles de Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz.

Kylian Mbappé, con traje de gala. CORDONPRESS

Tras el encuentro, Kylian Mbappé viajó a Mónaco para disfrutar de la Fórmula 1. El que será jugador del Real Madrid a partir de la próxima temporada tuvo además el honor de dar el banderazo final, siendo el que indicó a Charles Leclerc que había ganado el Gran Premio de Mónaco.

Mbappé llegó a París procedente del Mónaco con 18 años y el mundo a sus pies, un joven que marcaría la diferencia goleadora en su debut ante el Metz en 2017. Ahora, su currículum cuenta su propia historia: 15 trofeos, 256 goles, 95 asistencias, seis veces máximo goleador de la Ligue 1 y cinco veces Jugador del Año de la Ligue 1. Máximo goleador de todos los tiempos del club.

Esta salida puede haber tardado mucho en llegar. Pudo haber sido una historia de altibajos, drama político e intriga. Pero la imagen final que la afición del PSG tendrá de Mbappé es la de una medalla al cuello. Y esa no es una mala manera de retirarse. Todo hace indicar que su futuro pasa por el Real Madrid.

La fecha de su fichaje y el anuncio oficial

El que lo tiene claro es Rafa Nadal. Concedió una entrevista a la televisión pública francesa France 2 el confeso seguidor del Real Madrid y aseguró que espera ver a Kylian Mbappé.: "Sería una buena noticia que Kylian viniera, lo digo como aficionado, no tengo información. Pero espero verle de blanco el año próximo".

Emmanuel Macron quiere que Kylian Mbappé vista los colores de Francia en los Juegos Olímpicos.Cordon Press

"Siro López", interpela Juanma Castaño, "¿cuándo anunciará Mbappé su llegada al Real Madrid?": "Pues a mí no me extrañaría que fuera la próxima semana, una vez que concluya la final de la Champions League. No, no me extrañaría que fuera la próxima semana". Pueden ser unos días muy movidos para los aficionados merengues.