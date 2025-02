El análisis de Ángel García de la sanción a Sinner: "La más precocinada de la historia"

Jannik Sinner ha aceptado la suspensión de tres meses después de llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje por sus positivos de dopaje, en controles a los que se sometió el año pasado.

La sanción irá desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo. "La AMA y Jannik Sinner han alcanzado un acuerdo para un período de inhabilitación que mantendrá al jugador fuera de la competición hasta el 4 de mayo. Luego de una investigación exhaustiva por parte de la ITIA (incluido el asesoramiento de laboratorios acreditados por la AMA), quedamos satisfechos de que el jugador había establecido la fuente de la sustancia prohibida y que la infracción no fue intencional. El resultado de hoy respalda este hallazgo", indica el comunicado.

"La ITIA remitió el asunto a un panel independiente que llegó a una decisión de "Sin Culpa o Negligencia" y, por lo tanto, sin suspensión basada en los hechos y su aplicación de las reglas. El resultado en tres meses sólo fue posible mediante un acuerdo entre la AMA y el jugador", señala la nota.

Sinner ha aceptado la sanción impuesta tras dar positivo en una prueba de clostebol en marzo del 2024, a pesar de que el TAS le había considerado inocente. El italiano se perderá los torneos de Sunshine Double Montecarlo, Madrid y regresará en el Masters 1000 de Roma.

Además, Kyrgios señaló que este era "un día triste para el tenis" tras hacerse público que Sinner asume una suspensión que apenas va a afectar su temporada.

EFE Jannik Sinner sigue firme en su defensa del título en Melbourne.

la opinión en tiempo de juego

Ángel García contaba en Tiempo de Juego lo que puede ser la sanción mas precocinada de la historia del tenis.

"Es la sanción más precocinada de la historia, Paco. Sabes que dio positivo por Clostebol, que al principio ni la ATP ni nadie quiso sancionarle porque decían que no era responsabilidad suya y de repente dijeron ¡Oye, no vamos a hacer el ridículo de alguien que ha dado positivo y exculparle completamente! Entonces le amenazaron con una sanción de entre uno y dos años y han llegado a este acuerdo. Lo que dicen es que él no se tomó las sustancias a sabiendas de ello y que no mejoró su rendimiento deportivo.

AusOpen Sinner repite título en Melbourne después de derrotar a Zverev en tres sets en la final.

Pero, que sí que es responsable de la negligencia de su equipo. Es decir, se cree en su historia de que venía de una crema que le dio su fisio y demás. Pero ¿por qué digo que la sanción ha sido la más cocinada de la historia, Paco?. Porque las fechas clavan perfectamente, es decir, Sinner se pierde la primera parte de la temporada. La temporada en la que menos punto saca y menos importante es para él, que es la gira de tierra batida, pero le da tiempo a llegar primero a Roma, el torneo de casa para que lo ovacionen, para volver por todo lo alto y para preparar Roland Garros".

