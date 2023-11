Sinner se niega a jugar en París tras acabar su partido a las 02:37 y colocarle 14 horas después

El Másters 1.000 de París vive un nuevo escándalo un día después de que el ruso Daniil Medvedev se marchara haciendo un corte de mangas al público tras caer eliminado en tres sets ante el búlgaro Grigor Dimitrov. El número 4 del mundo, el italiano Jannik Sinner se ha negado a disputar su partido de octavos de final ante el australiano Alex De Miñaur alegando cansancio físico.

La razón es que el transalpino terminó a las 2:37 horas de la madrugada su encuentro de segunda ronda y este jueves debía jugar en el turno de la mañana. Enfadado con la organización por haberle puesto en tan mal horario. "Es muy tarde, trataré de dormir y recuperarme para ver cómo me encuentro. No sé si jugaré", confesó tras el partido. Y no lo ha hecho.

Medvedev se marcha de París-Bercy haciendo una peineta al público tras jugar con la raqueta rota El ruso, después de perder con Dimitrov un partido en el que estuvo más pendiente del público que de su rival, se picó con la grada y llegó a jugar un punto con la raqueta rota. 01 nov 2023 - 17:37

Debía saltar a la pista solo 14 horas después de haber jugado el partido anterior y muy enfadado ha preferido descansar. Casper Ruud uno de los mejores jugadores del mundo ha mostrado su apoyo a Sinner: "Bravo. Gran forma de ayudar a uno de los mejores del mundo para recuperarse lo antes posible. Pedir estar cuando terminó a las 2:37. Vaya broma".