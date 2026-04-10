Simeone: "Vivimos en Madrid, estamos acostumbrados a las quejas arbitrales"

Simeone aseguró este viernes están "acostumbrados" a las quejas arbitrales emitidas por los clubes, como en el caso del FC Barcelona tras la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante los rojiblancos, al estar "en Madrid" donde "suceden estas cosas".

"Soy muy respetuoso. Vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para el que lo entienda, es muy fácil de entender. Así que no nos moviliza nada", confesó el argentino acerca de la queja formal emitida por el conjunto blaugrana a la UEFA por el arbitraje del miércoles en Liga de Campeones.

En otro orden de cosas, el técnico del conjunto rojiblanco admitió que no pierde de vista su discurso del 'partido a partido' de cara al de este sábado ante el Sevilla (21.00). "Hay un montón de motivos. Por tener la camiseta que tenemos, por representar el escudo que representamos, por nuestra gente, por nuestra familia, por la ilusión que tienen los chicos que seguramente les toque jugar", destacó.

No obstante, se esperan cambios en el once titular del Atlético de Madrid con posibilidad de entrada de canteranos. "Cuando unos chicos tienen la oportunidad de jugar, está claro que aparecen un montón de situaciones en la cabeza donde es más importante aislarse que estar pendiente de ellas", indicó. "Es verdad que los demonios siempre están dando vueltas en nuestra mente, y nos invitan a querer relajarnos, a querer tener miedo. Y ahí está nuestra fuerza mental para salir de ese lugar, no darle espacio a estos demonios que están siempre y que uno juegue como lo vienen haciendo todos los partidos", añadió.